Consulta los precios en las lonjas

Se cierra una semana en las lonjas de precios marcada por las subidas en ganado vacuno, tanto de carne como de vida, y también en ovino, con incrementos de precios en corderos y, especialmente, en lechazos. En cereales, estabilidad, y en porcino blanco, descensos de precios, y subidas, en cambio, en ibérico de cebo.

En vacuno, siguen los precios históricos, con una buena segunda semana de septiembre en cuanto a demanda de carne, que se ha disparado. La dificultad para encontrar animales ha hecho que subiera el precio y hay demanda de Argelia y de Marruecos, así como de otros países europeos, donde también escasea la oferta de animales. Es una incógnita cómo evolucionarán los mercados con los aranceles previstos en Marruecos y ante precios cada vez más históricos, con el temor a que algunos países no puedan mantener el ritmo de compras y se bajen «del carro».

Con esta situación, la semana se ha cerrado en carne con incrementos, los más comunes, entre 0,05 y 0,06 euros/kilo canal, como ocurre en la lonja de Binéfar, Ebro o Extremadura (donde terneros y añojos cruzados subieron, respectivamente, 0,10 y 0,15) y se acordaron regularizaciones de precios.

En cuanto al vacuno de vida, existe demanda de animales ante la buena salida de la carne y eso ha hecho aumentar también su precio. Así, la Lonja de Extremadura cerró esta semana con subidas de 0,06 euros/kilo para los terneros y de 0,08, para las terneras. El precio de los terneros llega en esa lonja a 6,11 euros/kilo -1.222 euros un ejemplar de 200- y el de las terneras, a 5,10 -1.020 euros, con 200 kilos-. En la Lonja de Salamanca el «extra» cotiza a 6,50, y el «primera», a 6,11; la hembra, con la subida aprobada el pasado lunes, a 5,51 la máxima categoría y a 5,13, la «primera».

La semana también ha sido de subidas de precios para los corderos en todas sus categorías pero especialmente en el caso de los de menos peso. Igual que en el vacuno, existe una oferta escasa de ejemplares y eso hace que suba su precio en las lonjas, aunque la mirada en este sector está en Marruecos, en cómo evolucione allí la demanda. Suben entre 0,11 y 0,20 en la Lonja de Extremadura; 0,15 en la de Segovia; entre 0,06 y 0,21, en la de Albacete; y 0,17, en Binéfar, entre otras.

Lo contrario ocurre en cereal, con otra semana de escasa actividad en ventas, a la espera de que el mercado sea atractivo para agricultores o los compradores necesiten abastecimiento. De momento, lonjas entre repeticiones y descensos en puerto, con Barcelona con bajadas de 2 y 4 en el precio del maíz, que también pierde 1 en Binéfar. Sí se espera en que en los próximos días vuelva la actividad a este sector.

En cuanto al porcino, en blanco las lonjas cerraron con descensos en cebo y en ibérico, con subidas en cebo y en algunas lonjas, también en cebo de campo. Los lechones se mueven entre repeticiones y descensos y baja el tostón, por ejemplo, en Extremadura y en Araporc.