Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría Ha ocurrido esta tarde sobre las 19:45 horas

La Gaceta Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:15 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

Tres personas han sido atropelladas por un turismo en la avenida Padre Ignacio Ellacuría. Según informan fuentes del 112, se trata de una mujer de unos 30 años, un niño de unos 2 y un varón de alrededor de 25.

La sala de operaciones recibió la llamada alertando del accidente a las 19:47 horas de este domingo y avisó en el momento a la Policía Local, Nacional, y a Sacyl, que ha envido una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Las personas se encontraban conscientes aunque con heridas como resultado del atropello.

Temas

Sacyl