El centro de Salamanca, escenario de cuatro agresiones en plena calle en apenas una semana Dos nuevos heridos este domingo en Canalejas y plaza de España se suman a los ataques sufridos por otros varones en Toro y la Plaza Mayor. Tres de ellos se registraron a altas horas de la madrugada y al menos dos de las víctimas han acabado en el Hospital

Dos agentes de la Policía Local velan por la seguridad en la Plaza Mayor, lugar de uno de los altercados.

La violencia callejera vuelve a golpear con fuerza en Salamanca. Apenas han pasado unos días desde que un joven de 20 años fuera atacado por la espalda en la calle Toro y otro, de 36, resultara herido en plena Plaza Mayor, cuando la capital ha vuelto a vivir dos nuevas agresiones en menos de cuatro horas. La última, en el paseo de Canalejas, ha terminado este domingo con un varón trasladado al hospital tras ser herido en plena vía pública.

El suceso más grave de este domingo se registró minutos antes de las 10:00 horas. Una llamada al 112 alertaba de una pelea en el paseo de Canalejas, donde varios hombres discutían. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, que solicitaron asistencia sanitaria para un varón herido. El afectado fue trasladado en ambulancia al Hospital de Salamanca, según confirmaron los agentes al servicio de emergencias.

Horas antes, entorno a las 06:00 horas, se había producido otra intervención en la plaza de España. Alguien avisó entonces al 112 tras encontrarse a una persona herida en la calle, aunque sin conocer las circunstancias del suceso. También en este caso acudieron agentes de Policía Local, Policía Nacional y sanitarios de Sacyl, si bien no ha trascendido si el afectado precisó finalmente traslado a un centro hospitalario.

Estos dos nuevos episodios elevan a cuatro las agresiones registradas en Salamanca en apenas una semana.

El pasado martes 9 de septiembre, alrededor de las 05:00 horas, un joven de 20 años fue agredido en la calle Toro, junto a una discoteca situada a la altura del número 64. Según la denuncia trasladada a LA GACETA, el chico fue atacado por la espalda y recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó desplomado en el suelo, sangrando. Tuvo que ser atendido in situ por los servicios de emergencia tras el aviso al 112, y la agresión ya ha sido denunciada formalmente.

Tan solo dos días antes, el domingo día 7, la Plaza Mayor fue escenario de otro altercado violento. Un varón de 36 años resultó herido alrededor de las 05:30 horas tras recibir un puñetazo en la nariz que le provocó una hemorragia. Los agentes que acudieron al lugar solicitaron asistencia sanitaria inmediata.

La concatenación de estos sucesos ha encendido de nuevo las alarmas en Salamanca, donde vecinos y testigos han trasladado a este periódico su preocupación por la escalada de violencia consecuencia de las noches de ocio. Las imágenes de jóvenes heridos en plena calle, atendidos por los sanitarios y en presencia policial, vuelven a reabrir el debate sobre la seguridad en la capital, especialmente en el centro histórico y en sus principales ejes de bares y discotecas.

De momento, la Policía Nacional investiga los últimos incidentes para esclarecer las circunstancias de cada uno de ellos y tratar de dar con los responsables.