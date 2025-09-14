La Fiscalía pide cárcel para una reincidente por engañar a otra familia salmantina con billetes de avión falsos a Perú Las víctimas descubrieron el engaño el día que iban a volar, al comprobar que no tenían reserva. La acusada ya fue condenada en 2024 por un fraude casi idéntico con vuelos a Caracas. El Ministerio Público le pide 2 años de prisión, multa y la devolución de más de 2.000 euros

La historia se repite en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca. Este miércoles, 17 de septiembre, se celebrará la audiencia preliminaren el caso seguido contra G.M.M.E., una mujer de origen peruano que ya fue condenada en el año 2024 por estafar a un hombre al que vendió billetes de avión falsificados. En esta ocasión, la Fiscalía le atribuye un nuevo engaño, también con viajes internacionales inexistentes de por medio, y pide para ella dos años de cárcel, multa y la devolución del dinero a la víctima.

Según la calificación provisional de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en julio de 2023. La acusada se enteró de que un hombre planeaba volar con su familia a Lima y se ofreció a gestionar los billetes con el gancho de un supuesto precio más barato. Convencido, el afectado le transfirió 1.952 euros el 14 de julio y le envió posteriormente otros 200 euros por Bizum para cubrir las maletas.

Al día siguiente, remitió a la esposa del perjudicado un correo electrónico con varios documentos que ella misma había elaborado. Eran supuestas reservas de vuelos con itinerarios pactados para el 27 de diciembre de 2023 al 30 de enero de 2024. Los papeles, con apariencia de oficiales, daban credibilidad al engaño.

El fraude no se descubrió hasta el día del viaje. Ese día, la familia se presentó en el aeropuerto lista para volar, pero allí comprobaron que no figuraba ninguna reserva a su nombre. Sin otra opción, tuvieron que comprar nuevos pasajes de urgencia, desembolsando 3.000 euros adicionales para poder viajar a Perú.

La Fiscalía cifra en 2.152 euros el dinero recibido ilícitamente por la acusada y reclama que lo devuelva al perjudicado. Además, solicita para ella una condena de dos años de prisión por estafa y diez meses de multa a razón de 12 euros diarios (3.600 euros). El denunciante reclama 3.000 euros, la cantidad en la que fue engañado.

Este caso es muy similar al que ya se vio en el mismo juzgado el año pasado. En mayo de 2024, la juez dictó sentencia de conformidad contra G.M.M.E., imponiéndole un año y nueve meses de cárcel, una multa de 1.355 euros y el pago de 1.551 de indemnización a otro perjudicado.

Entonces, la estafa giró en torno a un padre que quería viajar a Caracas con sus dos hijos. La mujer se ofreció a gestionar los billetes, cobró el dinero y, al reclamarle la documentación, le envió tres pasajes de la aerolínea Plus Ultra que ella misma había confeccionado. Aquellos billetes también resultaron ser falsos.

La audiencia preliminar por el nuevo caso ha sido señalada para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca. En ella se decidirá si la causa se eleva a juicio oral o si se alcanza algún tipo de acuerdo previo entre las partes.

Aunque la mujer ya cuenta con antecedentes, estos no se aplican a efectos de reincidencia. Aun así, la coincidencia de ambos casos refuerza la imagen de una estafadora reincidente con el mismo modus operandi, capaz de poner en jaque los planes de viaje de familias enteras.

