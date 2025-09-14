La tercera de abono, en directo desde la plaza de toros de La Glorieta

17:39

Garcigrande para defender el Toro de Oro

No solo aparece Juan Ortega sino que además vuelve Garcigrande al ruedo charro, con el estímulo de revalidar el Toro de Oro que ganó en la pasada Feria (también en 2011 y 2017, además de 2016 y 2019 con el hierro de Domingo Hernández), y en su retorno a La Glorieta después de que Morante de la Puebla le cortara un rabo a Repique el pasado 14 de junio en una de las faenas más gloriosas vividas en esta plaza en sus 138 años de historia. Garcigrande es quien más veces y más toros ha lidiado en Salamanca en lo que va de siglo: 135 toros y seis novillos en un tiempo en el que lidió en todas y cada una de las ferias celebradas (2020-2024): Burgués (2011), Treinta y Cinco y Almirón (ambos en 2014) y Barquito (2019), los cuatro de Domingo Hernández; además de Capitán (2018) y Querido (2024), ambos de Garcigrande, y a los que se suma Repique (el pasado 14 de junio) son sus ocho toros premiados con la vuelta al ruedo.

Garcigrande debutó en La Glorieta en 1996 (y Domingo Hernández en 1998); hoy lo hará Juan Ortega; Emilio de Justo lo hizo en 2021 y desde entonces suma tres paseíllos en esta plaza, en la que ha cortado tres orejas, las dos primeras la tarde de su presentación (11 de septiembre de 2021) que le valieron para disfrutar su única salida a hombros en esta plaza. Roca Rey se presentó en La Glorieta en la Feria de 2017 y sobre él recae hoy el peso y la responsabilidad de la taquilla.