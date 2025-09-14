La tercera de abono, en directo desde la plaza de toros de La Glorieta
Emilio de Justo, la presentación en Salamanca de Juan Ortega y Roca Rey se anuncian con toros de la ganadería salmantina de Garcigrande, que vuelve a La Glorieta tras ganar el Toro de Oro el año pasado
Javier Lorenzo
Salamanca
Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:29
17:53
¡Y calor!
Casi 30º de temperatura en el coso de La Glorieta y sol veraniego. Ánimo a los aficionados de los tendidos de sol, donde se agitan con fuerza e intensidad en este momento los abanicos.
Enlace copiado
17:47
La mejor entrada de lo que va de Feria
La plaza de toros de La Glorieta acogerá esta tarde más de tres cuartos de entrada en los tendidos del coso, en la que será la mejor de las tres que van de abono; y también lo será de toda la Feria. De momento se desmarca en el tirón en taquilla, la del próximo viernes, con Morante, Manzanares y Marco Pérez, que es el cartel más demandado.
Enlace copiado
17:45
Las cuadrillas
Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey encabezarán el paseíllo en apenas 15 minutos (18:00 horas), y estarán acompañados por las siguientes cuadrillas:
Enlace copiado
17:44
Emilio de Justo abre el cartel
Emilio de Justo se presentó como matador de toros en La Glorieta en la Feria de 2021 y desde entonces suma tres paseíllos en esta plaza, en la que ha cortado tres orejas, las dos primeras la tarde de su presentación (11 de septiembre de 2021) que le valieron para disfrutar su única salida a hombros en esta plaza.
Enlace copiado
17:42
Séptima tarde de Roca Rey en La Glorieta
De las seis tardes que toreó Roca Rey en La Glorieta en cuatro de ellas salió por la puerta grande: la última el año pasado y también lo hizo en los abonos de 2018, 2021 y 2022.
— Roca Rey y Capitán de Garcigrande. El diestro peruano firmó su actuación más rotunda y contundente en La Glorieta ante un bravo toro de Garcigrande llamado Capitán, el 16 de septiembre de 2018. Le cortó las dos orejas tras un derroche de poder y autoridad y salió a hombros.
Enlace copiado
17:41
Estos son los toros que buscan revalidar el trofeo
Los toros de Garcigrande que buscarán revalidar el trofeo del Toro de Oro, por orden de lidia y con todas sus características, son los siguientes:
Enlace copiado
17:39
Garcigrande para defender el Toro de Oro
No solo aparece Juan Ortega sino que además vuelve Garcigrande al ruedo charro, con el estímulo de revalidar el Toro de Oro que ganó en la pasada Feria (también en 2011 y 2017, además de 2016 y 2019 con el hierro de Domingo Hernández), y en su retorno a La Glorieta después de que Morante de la Puebla le cortara un rabo a Repique el pasado 14 de junio en una de las faenas más gloriosas vividas en esta plaza en sus 138 años de historia. Garcigrande es quien más veces y más toros ha lidiado en Salamanca en lo que va de siglo: 135 toros y seis novillos en un tiempo en el que lidió en todas y cada una de las ferias celebradas (2020-2024): Burgués (2011), Treinta y Cinco y Almirón (ambos en 2014) y Barquito (2019), los cuatro de Domingo Hernández; además de Capitán (2018) y Querido (2024), ambos de Garcigrande, y a los que se suma Repique (el pasado 14 de junio) son sus ocho toros premiados con la vuelta al ruedo.
Garcigrande debutó en La Glorieta en 1996 (y Domingo Hernández en 1998); hoy lo hará Juan Ortega; Emilio de Justo lo hizo en 2021 y desde entonces suma tres paseíllos en esta plaza, en la que ha cortado tres orejas, las dos primeras la tarde de su presentación (11 de septiembre de 2021) que le valieron para disfrutar su única salida a hombros en esta plaza. Roca Rey se presentó en La Glorieta en la Feria de 2017 y sobre él recae hoy el peso y la responsabilidad de la taquilla.
Enlace copiado
17:37
Presentación de Juan Ortega
La arrolladora llegada de Roca Rey a La Glorieta, con la primera gran entrada de la Feria en la que espera rozar el lleno —aunque el tirón efervescente del peruano se haya decaído ligeramente respecto a pasadas temporadas—, trae una de las novedades de este ciclo: la presentación de Juan Ortega. Que es torero caro. Irregular también. Tras un inicio de temporada gris, se destapó a lo grande con una fantástica faena en Aranjuez de las que quedan guardadas en la retina para siempre. Ha logrado a lo largo del verano mayor continuidad de triunfos y obras brillantes aunque en su paso por cosos menores. Llega a La Glorieta tras deslumbrar el viernes en Albacete. Torero clásico, frágil también, frío y distante si no encuentra las teclas, sin embargo gusta y persigue el toreo de la despaciosidad y ahí, cuando lo consigue, marca las distancias con el resto. Torea de capa como el mejor. Su elegancia innata hace que sea capaz de llenar el escenario como pocos. Llega a Salamanca con un año de retraso tras no alcanzar en 2024 un acuerdo con la empresa en el año en el que firmó una de las grandes obras de su vida, con el toro Florentino de Domingo Hernández en la Feria de Abril de Sevilla, que fue la que le asentó en un lugar de distinción en las grandes ferias de la temporada.
Enlace copiado
17:34
Ánimos a Damián Castaño
Nuestro primer deseo de la tarde es enviarle el saludo y desearla la más pronta recuperación a Damián Castaño, que ayer cayó herido en esta misma plaza. Y ha pasado la noche en el Hospital de Salamanca; realizándole pruebas del fuerte golpe que sufrió en la espalda por el cuarto toro de la tarde cuando lo recibía de rodillas en la puerta de chiqueros. Esta misma mañana ha recibido el alta hospitalaria y ya se recupera en su domicilio, aunque ahora tendrá que pasar unos días en reposo del doloroso percance. Se ha perdido la actuación de esta tarde en la plaza de Las Ventas, donde estaba anunciado en el desafío ganadero en la que iba a ser su tercera actuación del año en Madrid.
Enlace copiado
17:27
Buenas tardes
Bienvenidos a la plaza de toros de La Glorieta, que esta tarde acogerá la tercera de abono de la Feria taurina de Salamanca, con el primer cartel de figuras.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.