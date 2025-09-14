Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes Los usuarios que tengan a su disposición la tarjeta Buscyl pueden viajar gratis desde Salamanca hasta Zamora, Valladolid o Ciudad Rodrigo

Hasta 51 rutas de autobús de la provincia serán gratuitas a partir de este lunes para todos aquellos usuarios del transporte público que cuenten con la tarjeta Buscyl, 16 de ellas con origen o destino en la capital. Todas ellas se suman a los 20 trayectos que ya forman parte de este sistema desde el pasado 1 de septiembre, cuando entraron en vigor para 20 rutas del autobús metropolitano de Salamanca, destacando las conexiones con Santa Marta de Tormes, Carbajosa, Doñinos o Cabrerizos.

Para Salamanca se contabilizan 49 nuevas rutas gratuitas, pero lo cierto es que existen otras dos que llegan a la provincia y que son importantes debido a la gran afluencia de viajeros que se mueven de una ciudad a otra: el trayecto Salamanca-Valladolid, tanto en su 'servicio exprés' como en el habitual. Otras de las rutas más relevantes son las que unen a la capital charra con Zamora —el autobús 'directo' y el que realiza paradas— y con Ciudad Rodrigo.

Fuentes de Oñoro, Topas, Tamames, Villarino de los Aires, Villavieja de Yeltes, Campillo de Salvatierra, Pitiegua, Garcibuey, Matilla de los Caños del Río y La Sagrada serán el resto de localidades que a partir de este lunes, 15 de septiembre, se unirán con Salamanca capital de forma gratuita. Ciudad Rodrigo será, junto con la capital, una de las localidades que tendrá un mayor número de conexiones gratuitas desde mañana con otros municipios de la comarca de la que es cabecera: Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Villar de Ciervo, Puerto Seguro, Campanero, Carpio de Azaba, Aldea del Obispo y Fuentes de Oñoro.

Son 24 los itinerarios —todos los que conectan con Salamanca y otros 8 que unen distintos municipios— que forman parte de las rutas regulares. El resto —27 trayectos—, son a demanda. La diferencia reside en que el servicio regular tiene rutas y horarios fijos, que recogen y dejan pasajeros en paradas establecidas, se trata del modelo tradicional para zonas con alta densidad de pasajeros y una demanda constante. Los trayectos a demanda son más flexibles y se adaptan a las necesidades de los usuarios, operando habitualmente con reserva previa.

Hay que recordar que la tarjeta Buscyl con la que se accede de forma gratuita al autobús en todas estas rutas llega en forma de código QR al correo electrónico personal. Muchos usuarios que la han solicitado aún no la tienen a su disposición puesto que el tiempo de espera para su tramitación alcanza incluso el mes y medio. Desde la Junta, órgano que ha llevado a cabo este nuevo sistema de gratuidad para todos los empadronados en Castilla y León, aseguraban hace unas semanas al periódico que eran conscientes de estos largos plazos y que se trabaja para agilizar los trámites.

A las 20 rutas gratuitas disponibles desde comienzos del mes, se suman este lunes otras 51, pero será el próximo martes 30 cuando los viajes gratuitos se extenderán a la mayoría de rutas de la provincia con 276 nuevos trayectos para todos los usuarios integrados en este programa Buscyl.

Rutas gratuitas de autobús a partir de mañana

Rutas regulares

Salamanca-Valladolid (2 rutas)

Salamanca-Zamora (2 rutas)

Ciudad Rodrigo-Salamanca

Fuentes de Oñoro-Salamanca

Salamanca-Topas (2 rutas)

Tamames-Salamanca

Villarino-Salamanca

Villavieja de Yeltes-Salamanca

Campillo de Salvatierra-Salamanca

Pitiegua-Salamanca

Garcibuey-Salamanca

Matilla de los Caños del Río-Salamanca

La Sagrada-Salamanca

Puebla de San Medel-Fuentes de Béjar

Puebla de San Medel-Guijuelo

Herguijuela de Ciudad Rodrigo-Ciudad Rodrigo

Villar de Samaniego-Monleras

Villar de Ciervo-Ciudad Rodrigo

Puerto Seguro-Ciudad Rodrigo

Tamames-La Fuente de San Esteban

Aldeacipreste-Béjar

Rutas a demanda

Granja Capea-Garrido Norte

Campanero-Ciudad Rodrigo

Carpio de Azaba-Ciudad Rodrigo

Villar de Ciervo-Ciudad Rodrigo

Aldea del Obispo-Fuentes de Oñoro

Aldea del Obispo-Ciudad Rodrigo

Fuentes de Oñoro-Ciudad Rodrigo

Gallegos de Argañán-Fuentes de Oñoro

La Bouza-Ciudad Rodrigo

La Bouza-Fuentes de Oñoro

Puerto Seguro-Ciudad Rodrigo

Berrocal de Salvatierra-Guijuelo

Puebla de San Medel-Guijuelo

Cabeza de Diego Gómez-Ledesma

Espino de los Doctores-Ledesma

Frades de Santa María-Ledesma

Sardón de los Frailes-Ledesma

Villarino-Vitigudino

Cipérez-Aldehuela de la Bóveda

El Maíllo-Tamames

El Tornadizo-Linares de Riofrío (Martes)

La Tala-Armenteros

Revalvos-Armenteros

Valdelosa-Cruce carretera N-630

Valero-Linares de Riofrío (Lunes)

Valero-Linares de Riofrío (Viernes)

Vecinos-Matilla de los Caños del Río