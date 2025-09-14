Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
Hasta 51 rutas de autobús de la provincia serán gratuitas a partir de este lunes para todos aquellos usuarios del transporte público que cuenten con la tarjeta Buscyl, 16 de ellas con origen o destino en la capital. Todas ellas se suman a los 20 trayectos que ya forman parte de este sistema desde el pasado 1 de septiembre, cuando entraron en vigor para 20 rutas del autobús metropolitano de Salamanca, destacando las conexiones con Santa Marta de Tormes, Carbajosa, Doñinos o Cabrerizos.
Para Salamanca se contabilizan 49 nuevas rutas gratuitas, pero lo cierto es que existen otras dos que llegan a la provincia y que son importantes debido a la gran afluencia de viajeros que se mueven de una ciudad a otra: el trayecto Salamanca-Valladolid, tanto en su 'servicio exprés' como en el habitual. Otras de las rutas más relevantes son las que unen a la capital charra con Zamora —el autobús 'directo' y el que realiza paradas— y con Ciudad Rodrigo.
Fuentes de Oñoro, Topas, Tamames, Villarino de los Aires, Villavieja de Yeltes, Campillo de Salvatierra, Pitiegua, Garcibuey, Matilla de los Caños del Río y La Sagrada serán el resto de localidades que a partir de este lunes, 15 de septiembre, se unirán con Salamanca capital de forma gratuita. Ciudad Rodrigo será, junto con la capital, una de las localidades que tendrá un mayor número de conexiones gratuitas desde mañana con otros municipios de la comarca de la que es cabecera: Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Villar de Ciervo, Puerto Seguro, Campanero, Carpio de Azaba, Aldea del Obispo y Fuentes de Oñoro.
Son 24 los itinerarios —todos los que conectan con Salamanca y otros 8 que unen distintos municipios— que forman parte de las rutas regulares. El resto —27 trayectos—, son a demanda. La diferencia reside en que el servicio regular tiene rutas y horarios fijos, que recogen y dejan pasajeros en paradas establecidas, se trata del modelo tradicional para zonas con alta densidad de pasajeros y una demanda constante. Los trayectos a demanda son más flexibles y se adaptan a las necesidades de los usuarios, operando habitualmente con reserva previa.
Hay que recordar que la tarjeta Buscyl con la que se accede de forma gratuita al autobús en todas estas rutas llega en forma de código QR al correo electrónico personal. Muchos usuarios que la han solicitado aún no la tienen a su disposición puesto que el tiempo de espera para su tramitación alcanza incluso el mes y medio. Desde la Junta, órgano que ha llevado a cabo este nuevo sistema de gratuidad para todos los empadronados en Castilla y León, aseguraban hace unas semanas al periódico que eran conscientes de estos largos plazos y que se trabaja para agilizar los trámites.
A las 20 rutas gratuitas disponibles desde comienzos del mes, se suman este lunes otras 51, pero será el próximo martes 30 cuando los viajes gratuitos se extenderán a la mayoría de rutas de la provincia con 276 nuevos trayectos para todos los usuarios integrados en este programa Buscyl.
Rutas gratuitas de autobús a partir de mañana
Rutas regulares
Salamanca-Valladolid (2 rutas)
Salamanca-Zamora (2 rutas)
Ciudad Rodrigo-Salamanca
Fuentes de Oñoro-Salamanca
Salamanca-Topas (2 rutas)
Tamames-Salamanca
Villarino-Salamanca
Villavieja de Yeltes-Salamanca
Campillo de Salvatierra-Salamanca
Pitiegua-Salamanca
Garcibuey-Salamanca
Matilla de los Caños del Río-Salamanca
La Sagrada-Salamanca
Puebla de San Medel-Fuentes de Béjar
Puebla de San Medel-Guijuelo
Herguijuela de Ciudad Rodrigo-Ciudad Rodrigo
Villar de Samaniego-Monleras
Villar de Ciervo-Ciudad Rodrigo
Puerto Seguro-Ciudad Rodrigo
Tamames-La Fuente de San Esteban
Aldeacipreste-Béjar
Rutas a demanda
Granja Capea-Garrido Norte
Campanero-Ciudad Rodrigo
Carpio de Azaba-Ciudad Rodrigo
Villar de Ciervo-Ciudad Rodrigo
Aldea del Obispo-Fuentes de Oñoro
Aldea del Obispo-Ciudad Rodrigo
Fuentes de Oñoro-Ciudad Rodrigo
Gallegos de Argañán-Fuentes de Oñoro
La Bouza-Ciudad Rodrigo
La Bouza-Fuentes de Oñoro
Puerto Seguro-Ciudad Rodrigo
Berrocal de Salvatierra-Guijuelo
Puebla de San Medel-Guijuelo
Cabeza de Diego Gómez-Ledesma
Espino de los Doctores-Ledesma
Frades de Santa María-Ledesma
Sardón de los Frailes-Ledesma
Villarino-Vitigudino
Cipérez-Aldehuela de la Bóveda
El Maíllo-Tamames
El Tornadizo-Linares de Riofrío (Martes)
La Tala-Armenteros
Revalvos-Armenteros
Valdelosa-Cruce carretera N-630
Valero-Linares de Riofrío (Lunes)
Valero-Linares de Riofrío (Viernes)
Vecinos-Matilla de los Caños del Río
