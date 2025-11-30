Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 30 de noviembre
Salamanca
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:10
Los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
La ciudad se ha unido a la movilización nacional de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos
Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
El incidente se registró en el número 44 de la calle Federico de Onís poco después de las 2:30 horas, cuando se alertaba de que dos personas se encontraban mareadas, aparentemente a causa de una posible fuga de gas
Sin Presupuestos, se frena la ayuda de 300 euros para autónomos
La Junta sí continuará con las inversiones que ya tienen comprometidas anualidades en las cuentas en vigor
Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 14:29 horas de este domingo, 30 de noviembre
Malestar por las esperas en la campaña de vacunación sin cita: «Llevo casi dos horas»
Este domingo ha continuado en el dispositivo habilitado en el SUAP de Salamanca
El Perfumerías Avenida saca las garras y logra un gran triunfo frente al Jairis (65-70)
Iyana Martín lidera la actuación de las de Anna Montañana en Alcantarilla con 20 puntos
LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno
Sucede a Julián Ballestero, que se jubila después de 17 años en el cargo. Coordinadora de Redacción, se convierte en la primera mujer que asume la dirección
Los hoteles rozan el lleno en un puente de la Constitución que se queda en solo tres días. El sector niega «chollos de última hora», mientras la ocupación del viernes y del lunes baja
Javi Delgado devuelve al Salamanca UDS al playoff (3-1)
Los blanquinegros se imponen al débil Burgos Promesas con dos tantos del delantero cántabro en el primer tiempo y uno más de Lara en la recta final con el choque acabado. Partido plácido y sin exigencia, en el que un error garrafal de Leo Mendes evitó la portería a cero
Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
Ocurrió este domingo en un partido entre el Salamanca UDS y el Calasanz de Soria, de la Segunda Regional Cadete