Los hoteles rozan el lleno en un puente de la Constitución que se queda en solo tres días

Belén Hernández Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:57

Los hoteles de la ciudad ya tienen su punto de mira sobre el puente de la Constitución, el de mayor ocupación de todo el mes de diciembre. A una semana de la acumulación de tres días festivos, entre el sábado 6 de diciembre —Día de la Constitución— y el lunes, 8 de diciembre —Día de la Inmaculada—, los hoteles salmantinos ya tienen sus reservas al 80%, con expectativas de alcanzar el 90% en los próximos días. «No se llega al 100% porque siempre sobran algunas habitaciones», matiza Silverio Vicente, vocal de la Asociación de Hostelería de Salamanca y responsable del área de alojamientos.

No obstante, el puente será más corto por la coincidencia en pleno fin de semana. Esto provoca que la noche del viernes y la del lunes estén, por ahora, por debajo en ocupación, según las agendas de los establecimientos. Silverio Vicente detalla que se sitúan en el 70%. La ocupación para el resto de los días se coloca incluso por debajo de la de una semana habitual, explica el vocal de hoteles, debido a que, al incrementarse los festivos, las reservas por parte de los profesionales que visitan Salamanca disminuyen.

Con todo ello, Vicente reconoce que las cifras de este año no son «especialmente buenas» por la coincidencia del Día de la Constitución en sábado y de la Inmaculada en lunes, lo que reduce a tres días un puente que en otros años puede extenderse a cuatro e incluso cinco, y por «la falsa creencia» de que se van a encontrar chollos de última hora en los hoteles. Silverio Vicente desmonta este mito: «Muchos hoteles se han apuntado a las ofertas del Black Friday con descuentos interesantes para estas fechas. A medida que la ocupación de los alojamientos sube, también lo hace el precio de las habitaciones».

En cuanto al perfil de los turistas que pasearán el próximo fin de semana por Salamanca, serán familias con niños pequeños, de nacionalidad española y con una capacidad de gasto media-alta. «El turista internacional es más escaso por estas fechas», afirma el portavoz del sector.

Insiste en que este año la menor afluencia de visitantes durante el puente no se debe a un desvío hacia otros destinos, como ha pasado en años anteriores, cuando, por la climatología, los españoles se decantaron por aprovechar estos días en zonas de costa o por desplazarse hasta la nieve. «La coincidencia de fechas hace que la actividad se reduzca a la de un fin de semana un poco largo».

Los detalles

Buenas expectativas por el tirón de la iluminación

Aunque tradicionalmente la ocupación hotelera durante las vacaciones de Navidad no es la mejor del año en Salamanca, Silverio Vicente, vocal de Hoteles en la Asociación de Hostelería de Salamanca, sostiene que este año se espera mantener el incremento de ocupación que se registró el año pasado, gracias a la ampliación y mejora de la iluminación navideña, así como a la creación del denominado parque navideño, con espectáculos inmersivos, un mercadillo y videomappings.

Ocupación del 50% que subirá en Nochevieja

Según detalla Vicente, la ocupación durante los fines de semana y festivos de Navidad rondará el 50% en los hoteles de Salamanca, porcentaje que será superior en Nochevieja, sobre todo en los hoteles en los que se celebren cotillones. El empuje, señala el vocal del sector, está impulsado especialmente por los visitantes portugueses, que por esas fechas llenan la ciudad.

100 euros de media para el viernes y más de 150 euros para el sábado

En cuanto a los precios medios de las habitaciones disponibles en los hoteles de Salamanca, cabe destacar que el viernes aún quedan estancias libres que se comercializan en algunas plataformas entre 90 y 110 euros de media. Las tarifas para una noche en habitación doble el sábado se incrementan notablemente, en concreto más de un 50%, alcanzando los 150 euros e incluso más de 230 euros en diversos alojamientos de la ciudad.