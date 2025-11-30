LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno Coordinadora de Redacción, se convierte en la primera mujer que asume la dirección

La periodista Susana Magdaleno asume la dirección de LA GACETA de Salamanca, en sustitución de Julián Ballestero, que se jubila después de 17 años al frente de este medio de comunicación.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 1995, Susana Magdaleno trabaja desde hace 30 años en LA GACETA, hoy como coordinadora de Redacción, ya en el equipo de dirección.

Destaca por su amplia experiencia en el medio y es una perfecta conocedora de las diferentes secciones, al haber coordinado desde hace 17 años las distintas áreas. Además, es especialista en la información agrícola y ganadera, de la que LA GACETA de Salamanca se ha convertido en un referente que va más allá del ámbito provincial y por la que esta cabecera recibió el Premio Alimentos de España, concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el año 2017.

Susana Magdaleno compaginó, desde los primeros cursos en la Facultad de Ciencias de la Información, prácticas y experiencias laborales en distintos medios de comunicación de Salamanca, Zamora y Valladolid, tanto escritos como en emisoras de radio, hasta su incorporación a LA GACETA en 1995.

En el año 2008, Susana Magdaleno fue nombrada coordinadora de Redacción y desde esas nuevas responsabilidades pudo conocer perfectamente la realidad del medio escrito y digital, algo que se considera fundamental para afrontar los retos informativos que demanda la sociedad de hoy.

Para esta nueva etapa, cuenta con un gran equipo de profesionales que cada día trabaja para que los salmantinos estén puntualmente informados y se encuentren representados en LA GACETA, nacida para defender los intereses de la provincia, «por y para Salamanca».

Susana Magdaleno es autora de más de un millar de artículos publicados en las páginas de Opinión del periódico y también en la sección de Campo.

La periodista asume el cargo con gran ilusión y con la responsabilidad que implica dirigir un medio de comunicación que es un referente informativo en sus ediciones impresa y digital. Agradece la confianza depositada por el Consejo de Administración de GRUPOSA, empresa editora de LA GACETA, que aprobó su designación como directora por unanimidad.

Con este nombramiento, Susana Magdaleno se convierte en la primera mujer que dirige LA GACETA de Salamanca.

Ampliar Julián Ballestero, en su despacho en LA GACETA. Julián Ballestero, jubilación tras 42 años de periodismo en Castilla y León Julián Ballestero, director de LA GACETA DE SALAMANCA durante los últimos 17 años, se jubila tras 42 años como profesional del periodismo en varios diarios de Castilla y León. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra y comenzó a trabajar en 1983 como redactor de El Norte de Castilla, donde llegó a ejercer como redactor jefe de Valladolid y de Castilla y León. De 1993 a 2008, fue subdirector de El Mundo en su edición de Castilla y León y, desde ese año hasta la actualidad, asumió la dirección de LA GACETA, que, en este periodo, se ha consolidado como líder en solitario y gran referente de la información en Salamanca, tanto en papel como en su versión digital.