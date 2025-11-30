Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los efectivos desplazados hasta el lugar, trabajando en el rescate de la persona afectada. FOTOS: L. G.

Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 14:29 horas de este domingo, 30 de noviembre

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:49

Un hombre ha precisado asistencia médica tras sufrir una caída en su domicilio, ubicado en la calle Pérez Oliva, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León a LA GACETA.

El aviso se ha recibido en la base de datos del 112 a las 14:29 horas y, hasta el lugar, se han movilizado de inmediato varios efectivos para atender la situación. Entre los efectivos desplazados, han figurado dos patrullas de la Policía Local, una patrulla de la Policía Nacional, una dotación de los Bomberos del Ayuntamiento y personal sanitario del Sacyl, que ha acudido con una ambulancia de soporte vital básico para atender a la persona afectada.

Los Bomberos han tenido que proceder a la apertura de la puerta de la vivienda para facilitar la entrada de los efectivos sanitarios a la misma. Por el momento, no se conocen más detalles.

