«Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
La ciudad se ha unido a la movilización nacional de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, única convocatoria celebrada en Castilla y León gracias a la organización voluntaria del colectivo salmantino
Alba Bellido y Hannah Cordero
Salamanca
Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:37
Cientos de autónomos se han concentrado la mañana del domingo frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para exigir medidas urgentes ante lo que consideran una situación «crítica»: subida de cuotas, exceso de trámites, temor permanente a sanciones, abandono sistemático y falta de prestaciones básicas. La protesta, totalmente apolítica y organizada por voluntarios, forma parte de las manifestaciones simultáneas celebradas a nivel nacional.
Salamanca ha sido la única provincia de Castilla y León en sumarse, y lo ha hecho bajo el símbolo de las manos rojas, que representan el cansancio acumulado de un colectivo que afirma estar «al límite». Pese a la amenaza de lluvia, cientos de personas han acudido para mostrar su apoyo. Incluso se han acercado ciudadanos de otras provincias, como Cáceres.
La portavoz, Ruth Martín, ha denunciado que «las medidas prometidas no llegan» y también ha subrayado la desigualdad respecto a los trabajadores asalariados: «Pagamos nuestras cuotas, pero no tenemos paro, ni bajas equiparables, ni libertad para trabajar sin miedo a cometer un error».
En cuanto al motivo de la protesta, Martín ha recordado que el cansancio no viene de ahora: «Llevamos años arrastrando problemas, independientemente de quién gobierne. Nuestro objetivo es unir a un colectivo muy disperso y hacer ruido para que, al menos, nos escuchen».
Los organizadores han insistido en que representan a autónomos de todos los sectores: «Al final es un esfuerzo muy grande: arriesgas tu patrimonio, arriesgas todo y sientes que estás siempre muy vigilado para no cometer errores y sin libertad para poder trabajar», ha concluido Martín.