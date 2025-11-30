Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Personal sanitario del Sacyl, Bomberos de Salamanca, Policía Local y Nacional, en la calle Federico de Onís durante la intervención.

Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda

El incidente se registró en el número 44 de la calle Federico de Onís poco después de las 2:30 horas, cuando se alertaba de que dos personas se encontraban mareadas, aparentemente a causa de una posible fuga de gas

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

Una posible intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda del barrio de Pizarrales, en Salamanca, obligó a movilizar durante la madrugada de este domingo, 30 de noviembre, a varios servicios de emergencia, tras el aviso recibido por el 112 de Castilla y León. El incidente se registró en la calle Federico de Onís, número 44, poco después de las 2:30 horas, cuando se alertaba de que dos personas se encontraban mareadas, aparentemente a causa de una posible fuga de gas.

Desde la sala de operaciones del centro de emergencias se activó de inmediato el protocolo correspondiente, avisando a los Bomberos de Salamanca, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario hasta el lugar.

Los afectados con síntomas compatibles con una posible intoxicación por monóxido, un hombre de 51 años y una mujer de 44, fueron atendidos en el interior de la vivienda por los servicios sanitarios y finalmente fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una valoración médica más exhaustiva y especializada. Según fuentes cercanas al caso, ambos permanecían conscientes en el momento del traslado.

Tras realizar las comprobaciones y mediciones pertinentes, los bomberos y los técnicos no detectaron niveles peligrosos de monóxido ni indicios de fuga en la vivienda. Por lo que se desconoce si pudo ser una intoxicación o algo diferente. Los efectivos desplegaron equipos de medición específicos para determinar la presencia de gases tóxicos en el ambiente, sin que se registraran valores anómalos durante las pruebas.

El aviso se produjo con rapidez tras los primeros síntomas de mareo experimentados por las dos personas afectadas, lo que permitió una intervención inmediata de los servicios de emergencia. El traslado fue preventivo, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de incidentes.

La Policía Nacional y la Policía Local se encargaron de asegurar la zona mientras se realizaban las comprobaciones técnicas y de recabar información sobre las características del inmueble. No se registraron daños materiales ni fue necesario desalojar a otros vecinos del edificio.

