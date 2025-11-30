Malestar por las esperas en la campaña de vacunación sin cita: «Llevo casi dos horas» Este sábado ha continuado la campaña en el dispositivo habilitado en el SUAP de Salamanca

Clara Delgado Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La campaña de vacunación de la gripe sin cita previa continuó este sábado en Salamanca con cientos de salmantinos. El dispositivo especial, habilitado en el SUAP de Salamanca, al que se accede por la calle Maldonado Ocampo, abrió sus puertas a las 9:00 horas y cerró a última hora de la tarde.

Desde que comenzó la jornada y a pesar de ser fin de semana, la afluencia fue constante. A medida que avanzaba la jornada las colas de personas que esperaban a recibir su dosis fue aumentado, y, en algunos momentos, las esperas se hicieron largas debido al elevado ritmo de llegada de ciudadanos.

A esta situación se sumó un elemento que, según los propios asistentes, contribuyó a ralentizar el proceso: la presencia de una única enfermera encargada de todo el procedimiento. La profesional asumía desde el registro de cada paciente hasta la preparación y administración de la vacuna, lo que redujo inevitablemente la velocidad del operativo. «Solo hay una enfermera. Ella te registra la cartilla, prepara la vacuna y te la pone. Yo llevo aquí una hora y media esperando y creo que esto no está bien organizado», lamentaba Carmen Rincón, una de las personas que aguardaba en la fila.

Rincón explicaba además que acudía a vacunarse para proteger a sus familiares mayores. «Como en el centro de salud no te vacunan hasta los 60 años, me toca venir aquí. Pensé que los que podían haberse vacunado en el centro de salud ya lo habrían hecho, pero esto está lleno», añadió.

Junto a ella esperaba otra salmantina que aseguraba llevar casi dos horas de espera. «Es normal si solo hay una enfermera con todo el trabajo», comentó resignada, reflejando el sentimiento compartido por muchos de los ciudadanos que acudieron a esta jornada de vacunación masiva.

Además, algunos de los asistentes expresaron su malestar porque la franja horaria ininterrumpida que había prevista para este dispositivo se vio interrumpida entre las 15:00 y las 16:00 horas, momento en el que un cartel informaba a los ciudadanos de que no se administraría ninguna dosis durante ese intervalo. «Es normal porque la enfermera que está tendrá que salir a comer, pero tenían que haber avisado de esto antes», afirmó alguna de las personas que acudieron a esta cita.

«Yo vengo a vacunarme contra la gripe principalmente este año, pero ya aprovecho y me pongo la de la Covid también. La gripe este año parece que está con unos picos muy altos y creo que hay muy poca gente vacunada. Creo que hay edades en las cuales uno puede vacunarse de todo», aseguró otra de las salmantinas de las que llegó a vacunarse este sábado, asegurando que «la prevención es imprescindible».

Sacyl ha confirmado que el dispositivo especial continuará este domingo en los mismos horarios (de 9:00 a 21:00 horas), y que volverá a activarse durante dos fines de semana de diciembre.

Temas

Vacunas

Sacyl

Salamanca