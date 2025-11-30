Javi Delgado devuelve al Salamanca UDS al playoff (3-1) Los blanquinegros se imponen al débil Burgos Promesas con dos tantos del delantero cántabro en el primer tiempo y uno más de Lara en la recta final con el choque acabado. Partido plácido y sin exigencia, en el que un error garrafal de Leo Mendes evitó la portería a cero

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:01 | Actualizado 20:03h.

El Salamanca UDS se reencontró con la victoria en el estadio Helmántico, firmando su choque más plácido de lo que va de Liga en Segunda RFEF hasta la fecha. Dos zarpazos de Javi Delgado en el ecuador del primer acto pusieron la directa camino del que ya es el séptimo triunfo de este curso, y que Lara acabó de confirmar en el minuto 95. Con estos tres puntos los blanquinegros regresan a los puestos de fase de ascenso siete jornadas después.

Con todo y con eso, al conjunto de Jorge García le costó cogerle el aire al partido. El frío del ambiente se le pegó a los huesos al conjunto blanquinegro, al que le costó imponerse en el primer cuarto de hora. El balón fue de fondo a fondo del estadio sin que Cristeto y Lara dijeran «esta boca es mía», algo muy poco común en ellos. Hubo un bisbiseo en dos cabalgadas de Pulpón. La voz se levantó con el «¡uy!» en una acción explosiva de Dani Hernández, que le ganó la partida a Rastrilla en un balón dividido. El zapatazo diestro se marchó lamiendo el poste derecho de Diego.

El zamorano se llevó las manos a la cara lamentando el fallo y, acto seguido, por una nueva lesión muscular en su pierna izquierda. El plan de partido de Jorge García, lejos de dinamitarse, cogió más aire con la entrada de Álex Alba, que trajo esa pausa tan característica suya y que tanto agradece el conjunto blanquinegro. Los blanquinegros empezaron a no darle opciones de ida y vuelta al Promesas, esperando que el gol cayera por su propio peso.

Tras dos cabalgadas de Javi Delgado por la banda izquierda y centros a nadie, en los que la débil defensa burgalesa empezó a hacer aguas, el delantero encontró el premio del gol al alcanzarse el ecuador del primer acto. Se aprovechó de su talla para recoger un balón que fue dando saltos entre fallos propios y ajenos y, sin pensárselo, sacó un latigazo cruzado ante el que nada pudo hacer Diego.

Seguía celebrando el estadio el gol cuando el propio Delgado se encargó de abrir brecha y elevar el estado de felicidad de la afición, aprovechando otro fallo garrafal de la defensa burgalesa. El ariete cántabro se confirmó como el delantero de referencia también en el apartado anotador, con un zambombazo que buscó el boquete entre las piernas de Diego. Y lo encontró.

Con el encuentro tan encauzado, el Salamanca UDS pareció guardarse esa marcha de más para el segundo tiempo, aprovechando el impulso del Fondo Sur. En cuanto el equipo de Jorge García le dio esa marcha adicional a su circulación del balón, el Promesas volvió a evidenciar esas grietas tan claras y evidentes por las que las ocasiones se dibujaban clarísimas. Pero no lo hizo todo lo que debiera, contagiado del pobre espíritu del filial del Burgos. La segunda parte no tuvo ni la más mínima exigencia.

Y aun así, Cristeto tuvo el tercer tanto blanquinegro por dos veces. Sin embargo, en la primera erró el mano a mano claro y, en la segunda, mandó por encima del larguero un testarazo a bocajarro.

Tan frío se volvió todo que Leo Mendes se desconectó del encuentro para devolverle un mínimo de emoción al duelo con un error groserísimo que le regaló a Salva el 2-1.

Tras el gol, Jorge García movió el banquillo, dando entrada a Souley —que fue el único capaz de calentar el partido al estrellar un potente derechazo en la base del poste— y haciendo debutar de manera precipitada a Davo esta temporada, pues no duró 15 minutos sobre el terreno de juego.

Ni el tanto en contra le cambió el paso al partido. Ni tampoco el jugador de menos para los blanquiengros, que acabaron de confirmar su triunfo con un gol de Lara con el tiempo cumplido y con el de que los de Jorge García vuelve a los puestos de fase de ascenso siete jornadas después.

