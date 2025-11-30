Sin Presupuestos, se frena la ayuda de 300 euros para autónomos Tampoco se pondrán en marcha el 1 de enero programas sociales como la ayuda para el cambio de bañeras por duchas. La Junta sí continuará con las inversiones que ya tienen comprometidas anualidades en las cuentas en vigor

Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox a los Presupuestos de Castilla y León para 2026 tendrán las primeras consecuencias en iniciativas sociales que no se podrán poner en marcha a principios de año.

El 1 de enero se prorrogarán automáticamente los Presupuestos de la Comunidad de 2024, que son los vigentes, hasta que se aprueben los nuevos. Por tanto, hay proyectos que se retrasarán, al menos, hasta mediados de año, cuando se constituya el nuevo Parlamento y se forme el Gobierno que surja de las próximas elecciones.

Uno de los programas que se verá afectado y que tuvo buena acogida entre los empresarios cuando lo anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es el bono de 300 euros anuales para los trabajadores autónomos. Estaba destinado a paliar el «hachazo» que Pedro Sánchez iba a propinar a cerca de 100.000 profesionales en las cotizaciones sociales, con subidas de cuotas progresivas para el periodo 2026-2031. La medida de Sánchez se frenó por la contestación que recibió. El Gobierno pretendía elevar el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima, que oscilarían entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

La Junta había reservado una dotación de 30 millones de euros destinada a los trabajadores por cuenta propia más «frágiles, los que necesitan más ayudas y que refleja el compromiso con un sector muy importante que sostiene con su esfuerzo diario el tejido económico y social de la Comunidad», señaló Mañueco al presentar el proyecto.

También quedará «en suspenso» otra iniciativa social que había tenido gran acogida: la ayuda para la adaptación de los baños mediante la sustitución de bañeras por platos de ducha, con la que se pretende fomentar la autonomía, la seguridad y la calidad de vida en los hogares de las personas mayores.

Otros proyectos podrían salir adelante, aunque con retraso, mediante modificaciones presupuestarias. El problema del próximo ejercicio son las elecciones autonómicas, que supondrán varios meses de paralización política.

Sí continuarán adelante las obras para la finalización del edificio de consultas externas del nuevo Hospital de Salamanca, para el cual en 2026 estaba prevista una partida de 16,68 millones, o la ampliación del área de urgencias, que ya salió a licitación el pasado miércoles por casi 350.000 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses desde la formalización del contrato. En su recta final, el Hospital no sufrirá un nuevo retraso por este motivo.

El Gobierno regional ya se vio obligado este año a prorrogar el Presupuesto de 2024 al no contar con el apoyo de su socio Vox, que había abandonado sus responsabilidades en el Ejecutivo tan solo unos meses antes de que se presentara el proyecto de Presupuestos para 2025. La principal consecuencia de que los grupos no respaldaran las cuentas fue que no se pudo aplicar la rebaja fiscal en el IRPF, que reducía el tipo mínimo autonómico del 9% al 8,5%, así como otras desgravaciones fiscales en materia de vivienda.

Los funcionarios de la Junta cobrarán la subida aunque no haya presupuestos

Los trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León no tendrán problemas para percibir la subida del 2,5% pactada por los sindicatos y el Gobierno para 2026, aunque no se haya aprobado un presupuesto nuevo. El Gobierno regional realizará una modificación presupuestaria para hacer frente a este incremento salarial.

Pero Mañueco no renuncia a aprobar las cuentas después de marzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó el pasado día 20 que la mayoría de los grupos parlamentarios hayan optado por bloquear la tramitación de los Presupuestos para 2026, renunciando incluso a presentar enmiendas o a cualquier vía de diálogo y negociación. Sin embargo, al día siguiente del revés parlamentario, y ante los suyos, aseguró que los presupuestos se aprobarán tras ganar las elecciones del próximo mes de marzo.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 ascendía a 15.715 millones de euros, un 7,92% más respecto a las cuentas de 2024, aún vigentes. La Consejería de Medio Ambiente era la que más crecía, con una previsión de destinar 560 millones de euros a inversiones medioambientales, y con un aumento del 30% en las partidas destinadas a la mejora del medio natural, entre las que se incluyen las dirigidas al operativo de prevención y extinción de incendios.

También se reforzaban las políticas de vivienda, uno de los principales problemas de los ciudadanos. Solo 262,5 millones de euros se destinaban al alquiler y a la promoción de vivienda pública.