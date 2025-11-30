Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores Ocurrió este domingo en un partido entre el Salamanca UDS y el Calasanz de Soria, de la Segunda Regional Cadete

La Gaceta Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:09 Comenta Compartir

Después de un sábado para olvidar donde la mala educación brilló en algunos de los campos del fútbol base salmantino, la jornada dominical no se ha querido quedar atrás y ha ofrecido un nuevo episodio de autentica vergüenza. En esta ocasión, en un partido de cadetes.

Los hechos ocurrieron en el partido de la Segunda Regional, que se desarrolló en El Tori, con un duelo entre el Salamanca UDS B y el Calasanz de Soria. Tras un partido de alto voltaje, al término del encuentro se dio una vorágine de acciones deleznables por parte de jugadores, cuerpo técnico y espectadores.

Un jugador del Salamanca UDS era expulsado por «dar un puñetazo en la cabeza al portero visitante en el terreno de juego», para después observar como dos protagonistas del cuadro visitante también eran expulsado con roja directa. El primero de ellos sujetó a un rival «por el cuello» y tras esto «propinó un puñetazo a un aficionado que había saltado al terreno de juego». Mientras que su compañero golpeó «con el puño en la nuca de un jugador local».

Pero, la película saltó del verde a las gradas, y los espectadores también quisieron su protagonismo.

Así, una decena de aficionados de «ambos equipos» saltaron saltan al terreno de juego y uno de ellos propinó un puñetazo al portero visitante por la espalda, algo que fue respondido por el guardameta con «un puñetazo en la espalda».

Tras esto accedieron más aficionados de ambos equipos, aproximadamente medio centenar a la zona del banquillo, y uno de ellos le dio, con el antebrazo, «un golpe en la nuca al entrenador visitante, el cual estaba llevándose a sus jugadores».

Mientras tanto en otro lado del campo, más próximo a la portería cercana a la grada, un jugador del Calasanz de Soria corrió en dirección a los jugadores del Salamanca UDS, «dando a uno de ellos un puñetazo en la cabeza» y acto seguido, «salió corriendo sin llegar a alcanzarle los jugadores rivales». Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Guardia Civil para calmar la crispación y evitar mayores inconvenientes.

En resumen, unos hechos lamentables por parte de ambos lados, donde desde los clubes y el colectivo arbitral admiten su preocupación por la oleada de casos durante este último fin de semana. Y, se esperan medidas en los próximo días para que esta escalada no vaya a más.