Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:54

Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja

El conductor se dio a la fuga sin auxiliar a la pareja herida, al menos la mujer en estado grave. La Policía continúa con las pesquisas para esclarecer el atropello y dar con el paradero del autor

El nuevo mamógrafo de Ciudad Rodrigo impulsa un cribado de cáncer de mama que creció un 55% en un año

La ampliación de la población diana hasta los 74 años aumenta la demanda, los positivos y la necesidad de más recursos

Unionistas se despide con honores de la Copa Federación (1-0)

Una solitaria diana de Farrell en el minuto 60 otorga al Zamora un billete a la fase nacional del torneo del KO. Los de Riera, con diez jugadores desde el minuto 40, ofrecieron una buena imagen pese a la inferioridad numérica con una actuación impecable de Roldán

Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca

Solo el 6 % del parque de turismos de Salamanca tiene menos de cuatro años de antigüedad

De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca

Beber y bailar, la esencia de la diversión festiva, son actividades que se han disfrutado en la capital salmantinacomo en pocos lugares de España

Un herido tras volcar un turismo en la carretera SA-212 a la altura de Guijuelo

Dos turismos se vieron implicados en el siniestro ocurrido a las afueras de la localidad

«No creo que mucha gente de mi edad pueda hacer esto»

Fidel Garduño, de Saelices el Chico, expuso su colección de cuarenta obras: «Que la gente vea que sigo siendo hábil»

Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre

La plaza de toros de Béjar anuncia a Damián Castaño, Manuel Diosleguarde y la presentación del novillero Julio Norte ante toros y utreros de Vellosino

La Universidad crea un sistema inédito para prevenir fuegos

El proyecto salmantino aplica datos de satélites y de IA para anticipar los riesgos de incendios en los bosques

El Salamanca UDS encuentra el gol en Aranda de Duero (0-4)

Los salmantinos dominaron su amistoso ante la Arandina de principio a fin, en un día que Mancebo, Aimar y Tomi, por partida doble, firmaron las dianas del conjunto dirigido por Jorge García

