Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 24 de agosto 2025, 21:54
Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja
El conductor se dio a la fuga sin auxiliar a la pareja herida, al menos la mujer en estado grave. La Policía continúa con las pesquisas para esclarecer el atropello y dar con el paradero del autor
El nuevo mamógrafo de Ciudad Rodrigo impulsa un cribado de cáncer de mama que creció un 55% en un año
La ampliación de la población diana hasta los 74 años aumenta la demanda, los positivos y la necesidad de más recursos
Unionistas se despide con honores de la Copa Federación (1-0)
Una solitaria diana de Farrell en el minuto 60 otorga al Zamora un billete a la fase nacional del torneo del KO. Los de Riera, con diez jugadores desde el minuto 40, ofrecieron una buena imagen pese a la inferioridad numérica con una actuación impecable de Roldán
Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca
Solo el 6 % del parque de turismos de Salamanca tiene menos de cuatro años de antigüedad
De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca
Beber y bailar, la esencia de la diversión festiva, son actividades que se han disfrutado en la capital salmantinacomo en pocos lugares de España
Un herido tras volcar un turismo en la carretera SA-212 a la altura de Guijuelo
Dos turismos se vieron implicados en el siniestro ocurrido a las afueras de la localidad
«No creo que mucha gente de mi edad pueda hacer esto»
Fidel Garduño, de Saelices el Chico, expuso su colección de cuarenta obras: «Que la gente vea que sigo siendo hábil»
Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre
La plaza de toros de Béjar anuncia a Damián Castaño, Manuel Diosleguarde y la presentación del novillero Julio Norte ante toros y utreros de Vellosino
La Universidad crea un sistema inédito para prevenir fuegos
El proyecto salmantino aplica datos de satélites y de IA para anticipar los riesgos de incendios en los bosques
El Salamanca UDS encuentra el gol en Aranda de Duero (0-4)
Los salmantinos dominaron su amistoso ante la Arandina de principio a fin, en un día que Mancebo, Aimar y Tomi, por partida doble, firmaron las dianas del conjunto dirigido por Jorge García
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.