Un herido tras volcar un turismo en la carretera SA-212 a la altura de Guijuelo Dos turismos se vieron implicados en el siniestro ocurrido a las afueras de Gla localidad

M. C. SALAMANCA Domingo, 24 de agosto 2025, 18:05 | Actualizado 18:11h.

Un accidente de tráfico registrado este domingo por la tarde en la carretera SA-212, en el kilómetro 1, a la altura de Guijuelo, ha dejado un hombre herido. El siniestro ocurrió a las 16:55 horas e implicó a dos turismos, uno de los cuales sufrió una salida de vía y acabó volcado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y personal sanitario de Sacyl. El conductor herido fue atendido en el lugar del accidente, aunque no han trascendido más detalles sobre su estado.

La Guardia Civil investiga ahora las causas del siniestro.