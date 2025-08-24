Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja El conductor se dio a la fuga sin auxiliar a la pareja herida, al menos la mujer en estado grave. La Policía Local continúan con las pesquisas para esclarecer el atropello

M. C. SALAMANCA Domingo, 24 de agosto 2025, 12:18 | Actualizado 12:25h.

El atropello en la céntrica calle Gran Vía de Salamanca, que en la madrugada de este domingo ha dejado a un hombre y a una mujer heridos, la segunda de carácter grave, ha dado un nuevo giro: el conductor se dio a la fuga tras el brusco impacto sin auxiliar a las víctimas y abandonó después el coche en el barrio de Tejares. La Policía Local ya ha localizado al titular del vehículo e investiga ahora quién iba al volante en el momento del impacto, al parecer un allegado.

Tras el grave impacto, ocurrido sobe las 06:10 horas, los agentes iniciaron la investigación, con la inspección del lugar del accidente y la toma de declaración a los testigos. El conductor se habría dado a la fuga en el vehículo, un turismo Citroën, de color gris, y posteriormente lo dejó abandonado, según ha podido saber LA GACETA.

Los agentes localizaron el coche y a su titular, pero al parecer no era él quien conducía en el momento del accidente. Los agentes tratan de determinar quien iba al volante: posiblemente afectado por el consumo de alcohol u otras sustancias, además de que el vehículo no le pertenecía, se habría marchado del lugar sin atender a los heridos.

Mientras tanto los dos heridos fueron ingresados tras el accidente en el Hospital de Salamanca, la mujer al parecer en estado grave. Los agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local continúan con las pesquisas para tratar de localizar al presunto autor del atropello y reconstruir lo ocurrido en pleno centro de la ciudad.

Así las cosas, al margen de las lesiones, el conductor habría incurrido al menos en un delito de omisión del deber del socorro, contemplado en el artículo 195 del Código Penal y que conlleva penas de prisión y retirada del carnet de conducir, dependiendo de si el accidente fue fortuito o por imprudencia.