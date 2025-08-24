Unionistas se despide con honores de la Copa Federación (1-0) Una solitaria diana de Farrell en el minuto 60 otorga al Zamora un billete a la fase nacional del torneo del KO. Los de Riera, con diez jugadores desde el minuto 40, ofrecieron una buena imagen pese a la inferioridad numérica con una actuación impecable de Roldán

El estadio Luciano Rubio de Benavente abrió sus puertas para acoger la gran final regional de la Copa Federación, donde los 'invitados' eran el Zamora CF y Unionistas de Salamanca después de dominar en sus respectivas fases de grupos. Los de Oriol Riera llegaron obligados a cambiar la imagen tras revés sufrido en el Memorial UDS, y para ello el técnico catalán puso toda la carne en el asador desde el principio en el once inicial.

Con los 22 protagonistas sobre el verde, fue el Zamora el que ingresó con una marcha más. Tal fue así que, a los dos minutos, el conjunto zamorano ya había contado dos llegadas peligrosas bajo su firma. Un imperial Farru era el encargado de desbaratar la lluvia de centros sobre el área charro. El Zamora siguió encerrando a Unionistas y Marco Coronas tomó protagonismo bajo los palos. El guardameta, una de las sorpresas en el once al sentar a Unai Marino, puso el candado en su portería para mantener el cero a cero con estiradas de alto calibre.

Pese a que Unionistas intentó ofrecer una mejor versión, los zamoranos protagonizaron las llegadas más peligrosas de los primeros compases, y es que los charros no encontraron la fórmula para igualar a su rival en el terreno de juego.

Superado el minuto 15 de partido, una galopada de Monerris finalizó con un zapatazo sobre la portería de Coronas. El cuero, sin tiempo para atisbarlo, se estrelló contra la madera y entre los blanquinegros se empezó a cocinar cierto miedo ya que no eran capaces de acercarse a la portería defendida por Fermín.

Sin embargo, los de Riera no habían dicho su última palabra y, sostenidos por un gran Farru en la zaga, empezaron a mostrar la patita sobre el tapete de Benavente. Con el paso de los minutos, los de Riera empezaron a encontrarse sobre el verde y tomaron las riendas por primera vez el encuentro.

El duelo dejó una imagen muy diferente en los 15 minutos del primer tiempo, hasta que todo cambió a cinco minutos para concluir el primer capítulo. Una entrada de Farru, el mejor de Unionistas, se saldó con el jugador del conjunto charro expulsado, por lo que Unionistas debía afrontar el resto de la contienda con diez sobre el verde. El paso por vestuario no dejó variaciones entre ambos conjuntos, pero lo que sí cambio fue la actitud de Unionistas en busca del gol. Y cuando mejor estaba Unionistas llegó la diana zamorana. Un excelso centro desde la derecha encontró el remate de primeras de Farrel para desatar la locura en el Luciano Rubio. Pese al gol y la inferioridad numérica sobre el campo, los de Riera hablaron de tú a tú con el Zamora, pero el gol del empate no llegó y Unionistas puso punto final a su presencia en el torneo copero.