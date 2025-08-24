El nuevo mamógrafo de Ciudad Rodrigo impulsa un cribado de cáncer de mama que creció un 55% en un año La ampliación de la población diana hasta los 74 años aumenta la demanda, los positivos y la necesidad de más recursos

Javier Hernández Salamanca Domingo, 24 de agosto 2025, 15:39 Comenta Compartir

La Consejería de Sanidad firmó esta misma semana el contrato para la instalación de un mamógrafo digital con sistema de tomosíntesis en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.

Una adquisición que ha costado casi 255.000 euros y que, según apuntan los profesionales, puede suponer un notable impulso al programa de cribado de cáncer de mama.

«Muchos pueblos en esa zona solían cubrirse con un autobús que realiza mamografías y que ya tenía un mamógrafo digital, que es bueno, pero es cierto que es un servicio que podía acudir determinadas semanas o meses al año, mientras que el nuevo equipo estará disponible todo el año», apunta el radiólogo y representante de CESM, Andrés Framiñán.

Contar con un renovado equipo -además del que se instalará en el centro de salud de Prosperidad cuando esté terminado- se antojaba necesario para abarcar el incremento de demanda al que se ven sometidas estas máquinas.

El especialista en cáncer de mama y presidente de la SEOM, César Rodríguez, recalca que «el cribado de mama es que el que más participación tiene de los tres existentes (colon y cuello uterino) y a eso se suma la directiva de la UE que ampliaba la edad del cribado desde los 45 hasta los 74 años». «La pirámide poblacional de Salamanca hace que ampliar de 70 a 74 años suponga incluir a muchas mujeres. También tenemos a más mujeres que hacen el cribado selectivo: aquellas que, pese a ser menores de 45 años, se someten al cribado por riesgo familiar o por patologías previas», señala Rodríguez.

Según el informe del Consejo Social y Económico de Castilla y León, durante el año 2023 se realizaron en Salamanca 11.805 mamografías, dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. Al año siguiente, en 2024 -datos sin consolidar- la cifra ya creció hasta las 18.349 pruebas: un 55,4% más.

Una vez cubierta la demanda de pruebas, el siguiente indicador será el de los tiempos de respuesta: cuánto pasa desde que una mamografía arroja un resultado sospechoso hasta que la mujer está en manos de los oncólogos para iniciar un tratamiento. En este sentido, también los representantes de las sociedades médicas inciden en no descuidar el número de radiólogos asignados a este campo. «Es lógico que si se hacen más pruebas, se encontrarán más casos positivos y se necesiten recursos para asumir todos esos pacientes». Los propios radiólogos apuntan que «los tiempos de respuesta en Castilla y León, y en Salamanca concretamente, son buenos» y hablan de un programa «muy efectivo, con gran adherencia» y en el que «todo el proceso está muy controlado, fase por fase».