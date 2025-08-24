El Salamanca UDS encuentra el gol en Aranda de Duero (0-4) Los salmantinos dominaron su amistoso ante la Arandina de principio a fin, en un día que Mancebo, Aimar y Tomi, por partida doble, firmaron las dianas del conjunto dirigido por Jorge García

Jaime García Domingo, 24 de agosto 2025, 20:56

El Salamanca UDS arribó en el Juan Carlos Higuero para medirse con la Arandina en un nuevo test de la pretemporada donde los de Jorge García querían sacudirse la falta de acierto de cara a puerta. Para ello, el conjunto charro saltó al verde con un once plagado de varios rostros titulares, y es que una vez se resolviese el choque, tan solo restaría un partido amistoso antes de comenzar la competición doméstica en Bergantiños.

Bien es cierto que mientras que para los salmantinos era el sexto partido de la pretemporada, para la Arandina era su primera prueba, con todo lo que ello conlleva.

Con el pitido inicial, el Salamanca UDS puso un ritmo sobre el verde muy superior. Los pupilos de Jorge García buscaron hacer daño a los arandinos desde los primeros compases, y cada pérdida finalizó con un disparo charro sobre la portería local.

Superados los primeros diez minutos, el partido dejó un claro color albinegro ya que el Salamanca UDS dominó con balón, aunque no terminó de traducirlo en goles, como en días anteriores. Sin embargo, ello cambió cumplido el minuto 13 de juego cuando Mancebo abrió el marcador. Una pérdida imperdonable de la Arandina dentro del área fue aprovechada por el extremo del Salamanca UDS que, con un zapatazo, superó sin problemas a Sergio.

Antes del descanso, Abraham tuvo en sus botas el primero en su cuenta particular después de un gran pase de Aimar, pero, no encontró portería.

El paso por la caseta no cambió la cara de un partido que controló de principio a fin el Salamanca UDS. Y, a falta de 20 minutos, se abrió el tarro de los goles. Primero Aimar resolvió una jugada trenzada en tres pases. Después Tomi aprovechó un gran centro de Souley. Y, a tres del final, Tomi, de nuevo, cerró el partido con el cuarto tanto de la tarde en lo que fue un encuentro sobresaliente del Salamanca UDS, que por fin encontró el acierto de cara a puerta en esta pretemporada.