De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca

Los calores veraniegos y el tiempo de ocio invitan el encuentro y a la diversión. En estos días, los pueblos celebran sus fiestas patronales en un calendario intenso de citas y atractivos, al que pronto se sumará la capital charra. Haciendo un repaso a la historia gráfica más conocida del último siglo y medio, se echan en falta imágenes de estas costumbres populares. Beber y bailar son actividades más bien privadas que hace un siglo solían quedar fuera del foco de los fotógrafos, más interesados en las solemnidades y las poses.

Los bailes de sociedad, con el protagonismo centenario del Casino, y las verbenas populares del calendario festivo fueron durante décadas los dos polos de la diversión organizada en torno a la música y la bebida. A partir sobre todo de los años 60, la liberalización de las costumbres aportó un soplo de aire fresco. La creciente llegada de estudiantes extranjeros con la puesta en marcha de los llamados Cursos de Verano de la Universidad y el surgimiento de de los primeros grupos de «música yeyé» introdujeron nuevos hábitos de diversión. Las propias fiestas que organizaba la Universidad llenaron el patio del Palacio de Figueroa y otros locales en los que se alternaban la práctica de idiomas con los bailes sueltos y agarraos. Testigo de aquellas diversiones académicas fue Cándido Sánchez López, «Candy», fotógrafo de la Universidad durante ocho rectorados nada menos.

Con los primeros tocadiscos y los guateques avanzaron los 60, llegaron los 70 y con ellos las salas de fiestas, las boites, las discotecas y los disc jockeys. Las clásicas y típicas tabernas que atraían a los turistas dejaban paso a locales para la diversión en salas de fiestas pioneras como Atenas o La Coquette. Los lectores salmantinos más veteranos, unidos a los primeros combinados recordarán los roces, las miradas y lo que diera de sí todo aquello. El régimen franquista agonizaba y la apertura se notaba en el ambiente. Pero fue la muerte de Franco lo que, de alguna manera, supuso un pistoletazo de salida.

El 17 de diciembre de 1975 se inauguraba en el número 4 de la calle Bordadores el «Bistrot Santa Bárbara». La crónica de prensa elogiaba el estilo del local, abierto bajo la casa donde vivió Miguel de Unamuno nada menos, con la decoración con evocaciones a la belle epoque integrada con la piedra de Villamayor, la pizarra de Alba de Tormes y el antiguo pozo de agua que se había conservado. Doscientas personas disfrutaron de las actuaciones de Nino Sánchez, Mona y Luis y Luis Martín. El local abierto por Cipri Alonso y Jesús Gil-Cacho Ludeña iría poco a poco convirtiéndose en referente del ocio nocturno organizando conciertos, pinchando novedades musicales y sirviendo de punto de encuentro a la juventud salmantina.

Con el Santa, la efervescencia social de la época hizo el resto. En el camino hacia los 80 y poco después fueron abriendo los locales que, de la mano de la ebullición universitaria, conformaron la imagen de Salamanca como foco de imaginación y ámbito de diversión. Nació el nuevo concepto de los locales temáticos donde uno podía beber contemplando una exposición de arte, paseando por una calle ficticia, explorando un submarino o admirando los mosaicos de Gaudí.

En Madrid surgía la «movida» y en Salamanca la «marcha» que se vivió y disfrutó en El Puerto de Chus en San Julián, el Rojo y Negro en Espoz y Mina, La Latina en la zona de Libreros, el María Sangrienta de Paco Montes en la trasera de Mirat , Tito's en Crespo Rascón, El Café Corrillo, el Barrabás en Doctrinos, Sgt, Peppers (el «Pipers») y Bananas en Miñagustín, Number One en la plaza de España, Tartana, la primera gran discoteca de Salamanca, en la calle Elvira Zapata (hoy El Grillo), Alekos en la Rúa, Hindagala y Limón y Menta en la plaza de la Reina y Bermejeros, El Café Gran Moderno y El Callejón en la Gran Vía y el Country al lado, el Trocadero en Álvaro Gil y otros muchos, imposible mencionarlos todos.

Esta larguísima lista de locales cuyo espíritu reflejaban los nuevos tiempos destacaba por variedad de estilos y temáticas, desde el clásico pub elegante donde el personal se despachaba tranquilamente unos whiskies al son de temas de jazz al local humilde y atrevido que desafiaba el orden y el buen gusto. Daniel Cruz Sagredo, autor de «Salamanca Underground», recuerda entre los templos del naciente punk el WC Blues Bar de Miñagustín, donde los asientos eran inodoros y se servían las consumiciones en escobilleros y orinales.

La música desafiante de la nueva generación convivía en la noche salmantina con los compromisos culturales de La Latina o El Alcaraván. Ypara rematar las noches, las modernas discotecas donde chicos y chicas exploraban sensaciones en la madrugada.

Entre la vorágine general, la Gran Vía emergió como la gran zona de marcha para disfrutar de la noche. Pero había alternativas donde se concentraban el mayor número de bares y la gente invadía la calle: plaza de la Reina y Bermejeros, el callejón de Sancti Spiritus, Crespo Rascón y Bordadores fueron los principales focos. Casi todos los bares tenían algo en común; ofrecían la música del momento. La generación de la democracia rompía con el pasado para escribir un nuevo capítulo de la noche salmantina.

