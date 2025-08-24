Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre La plaza de toros de Béjar anuncia a Damián Castaño, Manuel Diosleguarde y la presentación del novillero Julio Norte ante toros y utreros de Vellosino

La Ancianita de Béjar ya tiene cartel, en el que apuesta por una terna de valores salmantinos con alicientes para la corrida de toros mixta del 8 de septiembre: Damián Castaño, Manuel Diosleguarde y el novillero Julio Norte con toros y utreros de Vellosino.

Así, el coso más antiguo de España (1711) anunciará un cartel íntegramente salmantino para una de las citas fijas y habituales en la temporada en la provincia de Salamanca en la clásica fecha del 8 de septiembre. Esta vez contará con la presentación en este escenario de Julio Norte, como uno de los principales alicientes del escalafón inferior de esta temporada, en la que debutó con picadores en primavera (Garlin, 13 de abril) y está contando sus actuaciones por puertas grandes. La última, este sábado en Saint-Gilles (Francia) donde arrasó con los trofeos puestos en liza.

Ni Damián Castaño ni tampoco Manuel Diosleguarde son nuevos en La Ancianita. De hecho, Damián Castaño, tras torear dos novilladas picadas (2009 y 2010), sumará esta vez su séptima corrida de toros en este escenario en el que debutó en festejo mayor el mismo verano de su alternativa (2012) en la que fue su cuarta corrida de toros. De las seis que lleva Damián Castaño en su historial en cinco se ganó el derecho a salir en volandas, aunque en una (2014) no pudo hacerlo tras cortar las dos orejas a un toro de Orive que le hirió.

No tan amplio es el paso de Diosleguarde por esta plaza pero sí muy contundente. En las dos corridas de toros toreadas (2023 y 2024) tiene un botín de siete orejas y un rabo, con dos salidas a hombros tras los triunfos con toros de Orive y Vellosino. Precisamente este último hierro, el de Manuel Núñez Elvira, volverá a lidiar en la corrida de toros de este año, aumentando su amplia presencia en esta plaza, en la que tras debutar en 2002 estuvo presente en seis ediciones, las cuatro últimas en corridas de toros, con brillantes resultados entre ellos el indulto de Alcaraván a cargo de Juan Leal en 2016, y rabos cortados a reses de esta divisa por Finito de Córdoba y Paco Ureña en 2018 y Diosleguarde y Joaquín Galdós el año pasado.