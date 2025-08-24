Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca Solo el 6 % del parque de turismos de Salamanca tiene menos de cuatro años de antigüedad

La estrategia del Gobierno para rejuvenecer el parque automovilístico y reducir la contaminación se encuentra estancada. En Salamanca, la inmensa mayoría de los vehículos que circulan por las carreteras superan la década de antigüedad, mientras que los coches nuevos apenas representan una fracción del total. El elevado precio de los automóviles, la falta de incentivos eficaces y la incertidumbre económica están frenando el relevo de los coches más contaminantes.

El parque automovilístico de Salamanca refleja con claridad el fracaso de las políticas para renovar los vehículos más antiguos. Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Tráfico, de los 180.565 turismos registrados en la provincia, 27.240 (15%) tienen más de 25 años de antigüedad y otros 78.590 (43,5%) se sitúan entre los 15 y los 25 años. A ellos se suman 117.442 vehículos con más de ocho años y menos de quince (65%), lo que confirma que la gran mayoría de los coches en circulación superan con creces la vida útil óptima marcada por los estándares europeos.

En el extremo opuesto, los coches realmente nuevos son una minoría. Solo 12.244 turismos matriculados en Salamanca tienen menos de cuatro años, lo que supone apenas un 6,7% del parque total.

Este envejecimiento tiene consecuencias directas en términos de contaminación, seguridad vial y eficiencia energética. Los expertos advierten de que, a mayor edad de los vehículos, más emisiones generan y menos sistemas de seguridad incorporan.

El parque de turismos de Salamanca capital presenta una antigüedad media de 13,5 años, una cifra elevada pero que contrasta con la situación de buena parte de los municipios de la provincia, donde la media supera con holgura los 16 e incluso los 18 años. La brecha entre ciudad y pueblos refleja un problema estructural: la falta de relevo de los vehículos más antiguos, agravada por la ausencia de incentivos y el elevado coste de los automóviles nuevos.

Los casos más extremos se dan en localidades como Pinedas (18,6 años de media), Almendra (18,1) o La Hoya (18,0), que encabezan el listado de municipios con vehículos más envejecidos. En el extremo contrario, los niveles más bajos se encuentran en Carbajosa de la Sagrada (12,5 años), Villares de la Reina (12,7), Carrascal de Barregas (12,8) y Cabrerizos (13,0), todos ellos situados en el área metropolitana de Salamanca, lo que refleja una mayor capacidad de renovación en las zonas próximas a la capital.

6.541 coches sin la ITV

La Dirección General de Tráfico calcula que hay 6.541 coches en la provincia de Salamanca con menos de 25 años de antigüedad que no tienen la ITVen vigor, aproximadamente el 3 % de la cifra total de vehículos.

Entre las razones que se esgrimen para no tener este impuesto en vigor suele encontrarse el precio, pero también el miedo a comer una sanción. En este apartado, también se encuentran aquellos coches que no se han dado de baja definitiva, pero que no circulan en la provincia. En caso de hacerlo, se arriesgan a recibir una importante sanción de la DGT.