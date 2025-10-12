Qué ha ocurrido este domingo 12 de octubre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 12 de octubre 2025, 19:31
La Guardia Civil de Salamanca celebra el Día del Pilar sin fechas para el nuevo cuartel de Ciudad Rodrigo
La subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha destacado durante su intervención que «la Guardia Civil es un servicio esencial para el mantenimiento del orden y la seguridad en la provincia de Salamanca»
Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes
Los hechos se han producido por una estufa de leña en una vivienda de la calle Portugal
David Mingo arremete contra Sánchez: «A este gobierno le sobra corrupción y le falta gestión»
El portavoz del PP ha reivindicado una «España plural» en el Día de la Hispanidad
Una sustitución sorpresa en un coso de primera
Ismael Martín ocupará la vacante que deja libre Román esta tarde en el coso de La Misericordia de Zaragoza
Avenida aprovecha su regreso a casa para anotarse el primer triunfo en Liga Femenina (69-57)
Iyana Martín vuelve a la acción siendo la más destacada: 17 puntos
Trasladado al Hospital un joven de 23 años tras chocar con su patinete contra un coche en el Teso de la Feria
La colisión ha tenido lugar en la calle Pico del Naranco con la calle Rodrigo de Triana
El sorprendente cambio del cuadrilátero financiero de Salamanca en imágenes: desde 1862 hasta hoy
Edificios históricos y templos de la economía conviven en la plaza de los Bandos, abierta hace más de siglo y medio con el derribo de la iglesia de Santo Tomé. Esta es su historia en imágenes
«Quiero que los españoles pidan perdón, pero por haberse ido de América tras la conquista»
Alfonso Borrego, es promotor del reconocimiento por la UNESCO del Camino Real Tierra Adentro y bisnieto de Gerónimo, el líder apache más temido
El negocio familiar que viste las casas del barrio desde hace medio siglo: «Mantener el sueño de mi padre me hace feliz»
Cortinas Emilio Paradinas abrió sus puertas en el año 1977 en Garrido. Desde entonces, no ha dejado de tejer para generaciones enteras
El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»
Cumplió el sábado 70 años, esta semana se ha despedido de sus pacientes en Peñaranda de Bracamonte donde ha ejercido 21 de sus 44 años de profesión
Solemnidad y fidelidad a la bandera, en los actos de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo
La procesión, las condecoraciones a los veteranos y una ofrenda con disparo de salva centran una jornada en la plaza de Herrasti con presencia de autoridades
La Guardia Civil del noreste de Salamanca celebra a su patrona
La Benemérita de Villoria, Cantalapiedra, Macotera y Peñaranda de Bracamonte ha recibido la felicitación de los vecinos
Una oda a la uva y al vino
San Martín del Castañar ha cerrado un fin de semana redondo con la 12º edición de la Fiesta Tradicional de la Vendimia que ha llenado el municipio de alegría y público