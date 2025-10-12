Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes

Según indica el alertante la explosión se ha producido en una estufa de leña

La Gaceta

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Un hombre ha sido trasladado al Hospital tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes. El 112 ha recibido una llamada en la que se informa de una explosión en una vivienda situada en el número 20 de la calle Portugal, en Cespedosa de Tormes, donde, un hombre ha resultado herido y se encuentra inconsciente. Según indica el alertante la explosión se ha producido en una estufa de leña.

El 112 avisa a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de Guijuelo y una ambulancia soporte vital básico. Además, también se informa por protocolo a las empresas suministradoras de energía.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un hombre de 56 años que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio más sacrificado del pueblo dice adiós tras toda una vida: «No he podido ni tener vacaciones»
  2. 2 La procesión del Rosario recorre las calles pese a la tensión inicial por un golpe en la corona
  3. 3 Un espectacular incendio en Valdecarros moviliza a los bomberos de madrugada
  4. 4 Triunfo inapelable del Salamanca UDS frente a la Sarriana (2-1)
  5. 5 La campaña de vacunación se abre al resto de población diana con la gripe ya a las puertas del nivel epidémico
  6. 6 Qué ha ocurrido este sábado 11 de octubre en Salamanca
  7. 7 El siniestro de Tarazona se suma la larga lista de accidentes laborales en lo que va de año, la mayoría graves y uno mortal
  8. 8 Berretes se despide: «Era un proyecto hermoso. Se les echará en falta en el barrio»
  9. 9 La Junta alerta de la llegada de polvo africano que provocará una calidad del aire «muy desfavorable» en Salamanca
  10. 10 Patatas: se venden las mejores y otras, ni para ovejas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes

Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes