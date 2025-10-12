Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes Según indica el alertante la explosión se ha producido en una estufa de leña

La Gaceta Domingo, 12 de octubre 2025, 10:30

Un hombre ha sido trasladado al Hospital tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes. El 112 ha recibido una llamada en la que se informa de una explosión en una vivienda situada en el número 20 de la calle Portugal, en Cespedosa de Tormes, donde, un hombre ha resultado herido y se encuentra inconsciente. Según indica el alertante la explosión se ha producido en una estufa de leña.

El 112 avisa a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de Guijuelo y una ambulancia soporte vital básico. Además, también se informa por protocolo a las empresas suministradoras de energía.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un hombre de 56 años que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.