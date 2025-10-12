Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuartel de la Guardia Civil este domingo.

La Guardia Civil de Salamanca celebra el Día del Pilar sin fechas para el nuevo cuartel de Ciudad Rodrigo

La subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha destacado durante su intervención que «la Guardia Civil es un servicio esencial para el mantenimiento del orden y la seguridad en la provincia de Salamanca»

Ángel Benito

Ángel Benito

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:44

Comenta

La comandancia de Salamanca ha conmemorado este domingo el Día del Pilar con el tradicional desfile y la entrega de condecoraciones, en una jornada marcada por el homenaje a los caídos y el estreno del nuevo teniente coronel como jefe de la Comandancia, Arturo Marcos, en su primera celebración de la festividad. Sin embargo, la incertidumbre sobre el nuevo cuartel de Ciudad Rodrigo empañó parcialmente los actos, al no ofrecer la subdelegada del Gobierno fechas concretas para su finalización.La subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha destacado durante su intervención que «la Guardia Civil es un servicio esencial para el mantenimiento del orden y la seguridad en la provincia de Salamanca».

López ha puesto especial énfasis en el compromiso del cuerpo con la violencia de género, señalando que actualmente 295 víctimas cuentan con protección de la Guardia Civil.En su balance anual, la subdelegada ha resaltado las intervenciones en ciberdelitos, la localización de 19 personas desaparecidas y la actuación crucial durante el apagón que afectó a la provincia. «Hemos intervenido en los cuarteles de Fuentes de Oñoro, Béjar y Aldeadávila», añadió López, aunque ha evitado concretar plazos para Ciudad Rodrigo, limitándose a indicar que «se encuentra actualmente en la redacción del proyecto de ejecución».

El teniente coronel jefe de la Comandancia, Arturo Marcos, en su primer Día del Pilar al frente de la unidad, ha agradecido «la labor diaria de los agentes para que sea una provincia segura». Durante su discurso, ha querido destacar especialmente la intervención en los recientes incendios de Salamanca, subrayando el compromiso de aquellos agentes que «aún sin estar de servicio, participaron en el operativo».

El nuevo mando también ha reconocido el trabajo desarrollado durante las festividades locales y la gestión de la seguridad en el pantano de Santa Teresa, donde se registraron grandes aglomeraciones durante el verano.La jornada ha incluido el tradicional homenaje a los guardia civiles caídos, con una ofrenda floral ante el monumento, seguido de la entrega de condecoraciones a los agentes destacados por su labor durante el último año. El desfile ha contado con la participación de todas las especialidades de la comandancia salmantina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio más sacrificado del pueblo dice adiós tras toda una vida: «No he podido ni tener vacaciones»
  2. 2 La procesión del Rosario recorre las calles pese a la tensión inicial por un golpe en la corona
  3. 3 Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes
  4. 4 Un espectacular incendio en Valdecarros moviliza a los bomberos de madrugada
  5. 5 Triunfo inapelable del Salamanca UDS frente a la Sarriana (2-1)
  6. 6 Qué ha ocurrido este sábado 11 de octubre en Salamanca
  7. 7 Berretes se despide: «Era un proyecto hermoso. Se les echará en falta en el barrio»
  8. 8 Salamanca se queda sin capacidad eléctrica para atender nuevos proyectos
  9. 9 Una sustitución sorpresa en un coso de primera
  10. 10 El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Guardia Civil de Salamanca celebra el Día del Pilar sin fechas para el nuevo cuartel de Ciudad Rodrigo

La Guardia Civil de Salamanca celebra el Día del Pilar sin fechas para el nuevo cuartel de Ciudad Rodrigo