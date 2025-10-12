La Guardia Civil de Salamanca celebra el Día del Pilar sin fechas para el nuevo cuartel de Ciudad Rodrigo La subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha destacado durante su intervención que «la Guardia Civil es un servicio esencial para el mantenimiento del orden y la seguridad en la provincia de Salamanca»

La comandancia de Salamanca ha conmemorado este domingo el Día del Pilar con el tradicional desfile y la entrega de condecoraciones, en una jornada marcada por el homenaje a los caídos y el estreno del nuevo teniente coronel como jefe de la Comandancia, Arturo Marcos, en su primera celebración de la festividad. Sin embargo, la incertidumbre sobre el nuevo cuartel de Ciudad Rodrigo empañó parcialmente los actos, al no ofrecer la subdelegada del Gobierno fechas concretas para su finalización.La subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha destacado durante su intervención que «la Guardia Civil es un servicio esencial para el mantenimiento del orden y la seguridad en la provincia de Salamanca».

López ha puesto especial énfasis en el compromiso del cuerpo con la violencia de género, señalando que actualmente 295 víctimas cuentan con protección de la Guardia Civil.En su balance anual, la subdelegada ha resaltado las intervenciones en ciberdelitos, la localización de 19 personas desaparecidas y la actuación crucial durante el apagón que afectó a la provincia. «Hemos intervenido en los cuarteles de Fuentes de Oñoro, Béjar y Aldeadávila», añadió López, aunque ha evitado concretar plazos para Ciudad Rodrigo, limitándose a indicar que «se encuentra actualmente en la redacción del proyecto de ejecución».

El teniente coronel jefe de la Comandancia, Arturo Marcos, en su primer Día del Pilar al frente de la unidad, ha agradecido «la labor diaria de los agentes para que sea una provincia segura». Durante su discurso, ha querido destacar especialmente la intervención en los recientes incendios de Salamanca, subrayando el compromiso de aquellos agentes que «aún sin estar de servicio, participaron en el operativo».

El nuevo mando también ha reconocido el trabajo desarrollado durante las festividades locales y la gestión de la seguridad en el pantano de Santa Teresa, donde se registraron grandes aglomeraciones durante el verano.La jornada ha incluido el tradicional homenaje a los guardia civiles caídos, con una ofrenda floral ante el monumento, seguido de la entrega de condecoraciones a los agentes destacados por su labor durante el último año. El desfile ha contado con la participación de todas las especialidades de la comandancia salmantina.