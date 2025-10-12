Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ismael Martín con el doblarme trofeo de un toro de Vellosino en La Glorieta la pasada Feria. ALMEIDA

Una sustitución sorpresa en un coso de primera

Ismael Martín ocupará la vacante que deja libre Román esta tarde en el coso de La Misericordia de Zaragoza

Javier Lorenzo

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:22

Comenta

Ismael Martín sustituirá esta tarde a Román en la plaza de toros de La Misericordia, en el último festejo a pie de la Feria del Pilar que se cierra mañana con un festejo de rejones. Así el diestro salmantino hará el paseíllo junto al veterano torero local Alberto Álvarez y el manchego José Fernando Molina, que lidiarán una imponente corrida de toros de Gavira, que a su vez sustituye al encierro anunciado de Los Maños.

Román, que ayer en Las Ventas a punto estuvo de abrir la puerta grande tras cortar una oreja a un toro de Victorino Martín, ha presentado un parte médico justificando su ausencia en Zaragoza por una recaída de la fractura del hombro que sufrió a principios de septiembre en Santoña.

De esta manera, Ismael Martín que había cerrado su temporada de luces con las dos puertas grandes consecutivas en la pasada Feria de Salamanca, volverá a enfundarse esta tarde el traje de torear, no de luces si no goyesco, porque ese carácter tiene la corrida de esta tarde (17:30 horas) en Zaragoza, asumiendo así la segunda corrida de toros en una plaza de primera categoría de esta temporada como es La Misericordia, donde hará su presentación como matador de toros, después de confirmar su alternativa el pasado 6 de junio en la Feria después San Isidro de Madrid.

Una sustitución sorpresa en un coso de primera