Avenida aprovecha su regreso a casa para anotarse el primer triunfo en Liga Femenina (69-57)

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 12:54 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida ha conseguido este domingo su primer triunfo en la Liga Femenina 2025/26 tras imponerse al Cadí La Seu por 69-57. Ha vuelto a ser un partido con altibajos de las de Anna Montañana, que han tenido a su jugadora más destacada en Iyana Martín, que ha terminado con 17 puntos en su debut oficial este curso. El pabellón Würzburg Silvia Domínguez ha vuelto a abrir sus puertas con una muy buena entrada.

Anna Montañana introdujo algunas variantes en el cinco inicial, aunque no tardó en empezar a mover el banquillo. Metió en pista a Iyana con 8-12 en el marcador, ya que Avenida no era capaz de mandar en la pista y llegó un parcial de 9-0 para darle la vuelta, con un triple de la asturiana casi en la primera bola que tocó y otro de Meyers. Pero la defensa no funcionaba, con continuos desajustes, y la que mejor los aprovechaba era Werth: un triple suyo hizo que el primer cuarto acabara 19-17.

Después de las correcciones es cierto que las salmantinas mejoraron atrás, pero en ataque seguían mostrándose imprecisas. Normalmente no seleccionaban bien los tiros y cuando lo hacían, como en un intento lejano de Meyers, no había acierto. Llegó el tiempo muerto para cambiar algunas cosas y funcionó, ya que el Perfumerías pudo empezar a correr, algo que no había hecho hasta entonces, y Khadijiah Cave mostró una de las principales virtudes por las que fue fichada: va de un lado a otro de la pista a gran velocidad sin que sus 'pares' puedan alcanzarla y así llegaron un par de canastas.

Pero la norteamericana también ofreció una muestra de que tiene buena mano y con la colaboración de Djaldi-Tabdi, con buenos movimientos en la pintura y cuerpo para ir a por el rebote ofensivo, hicieron que el cuadro charro alcanzara una renta de 9 puntos, que fue la misma con la que se llegó al descanso después de una acción contra el mundo de Iyana Martín (37-28).

Todo lo bien que había defendido Avenida en el segundo periodo se quedó en el vestuario durante el tercero. Si las visitantes solamente habían sumado 9 puntos en diez minutos, en poco más de tres de la reanudación ya habían hecho 8 y poco después se colocaban a 4 puntos: 48-44. Porque el ataque perfumero tampoco funcionaba y únicamente brilló en un par de triples de Vilaró y Zellous, pero nada más. Montañana intentaba encontrar soluciones moviendo el banquillo, pero no llegaban.

A pesar de estar todavía en crecimiento el equipo demuestra que a poco que apriete, se nota. Y eso pasó con un canastón de Meyers y una excelente acción iniciada y concluida por Soriano con robo y canasta para devolver los 9 puntos de renta. Que fueron 8 al acabar el tercer cuarto, por lo que había que seguir trabajando porque la empresa no estaba resuelta.

Seguía sin estar cómodo Avenida, pero iba a trompicones y una canasta de Cave para hacer su punto número 12 sirvió para establecer la máxima del encuentro: 56-45. La elevó Iyana a cinco minutos del final con un triple (59-47), pero seguían sin tirar la toalla las catalanas, aunque la dinámica era ya claramente favorable a las charras.

La sentencia llegó con un nuevo triple de la asturiana, que hizo que Avenida se hiciera con una ventaja de 17 puntos a poco más de 3 minutos para el final. Montañana, por si acaso, volvió a parar el choque para dar algunas premisas. A pesar de las cuales su equipo no jugó bien esos últimos instantes y el Cadí La Seu lo aprovechó para maquillar el resultado.