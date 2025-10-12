David Mingo arremete contra Sánchez: «A este gobierno le sobra corrupción y le falta gestión» El portavoz del PP ha reivindicado una «España plural» en el Día de la Hispanidad

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 13:12 | Actualizado 13:18h.

Durante el acto con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad organizado por Nuevas Generaciones y que ha contado con la presencia de dirigentes políticos del PP y los integrantes de la organización juvenil, el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha arremetido contra el Gobierno Central al que ha acusado de preocuparse más por ocultar sus escándalos y mantenerse en el poder que por el bienestar de los españoles.

«A este gobierno le sobra corrupción y le falta gestión. En vez de estar centrado en los problemas de los españoles, está centrado en tapar sus chanchullos y en conseguir esos votos de esa mayoría rara que a veces articulan», ha señalado el diputado.

Además, durante su intervención el también alcalde de Santa Marta de Tormes ha felicitado a la Guardia Civil en su día y ha reivindicado su papel tanto en la provincia como a nivel nacional, «No se puede entender la Salamanca sin los agentes de la Guardia Civil, sin ese magnífico trabajo que están haciendo día a día, constantemente, y que, además, lo están haciendo en unas condiciones precarias. Lo hacen teniendo que pelear contra mucha gente que no cree en ellos y que desea que no hagan su trabajo, e incluso contra el gobierno de España, que los somete a un acoso y una instigación constante por hacer simplemente su trabajo, que es investigar delitos y perseguirlos», ha incidido.

Mingo ha insistido también la falta de recurso en inversiones en Salamanca por parte del Gobierno Central. «El abandono de la provincia de Salamanca parece que es contumaz»,

Frente a este modelo político, el diputado popular ha destacado la apuesta de su partido por «una España plural». «Nosotros apostamos por una España en la que todos entramos. Una España que ha sido faro del mundo durante tantos años, que ha extendido su lengua por todo el globo. Una España que ha sido referencia y sigue siendo referencia y donde potenciemos lo que nos une, que es muchísimo, y donde se gobierne para todos», ha añadido.

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones, Ángel Porras, ha dedicado su intervención ha elogiar el concepto de la hispanidad. «Hoy, como todos los años, salimos a la calle a celebrar y reivindicar un concepto tan amplio y tan bonito como es el de la hispanidad. Una obra común de cientos de años sin la cual probablemente no se entendería el mundo, una historia de tradiciones, cultura, identidad a ambos lados del Atlántico», ha señalado.