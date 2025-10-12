Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Morante se corta la coleta en Madrid y deja huérfano al toreo

El diestro cigarrero firma una prodigiosa faena, le corta las dos orejas a un toro de Garcigrande y dice adiós a los ruedos

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:50

Morante de la Puebla se ha cortado la coleta en Madrid después de una prodigiosa faena en la que le ha cortado la dos orejas al toro Tripulante, de la ganadería salmantina de Garcigrande. Tarde histórica en la que el toreo se queda viudo del nombre del año y de uno de los grandes mitos y representantes de la tauromaquia.

El arrebato capotero de Morante desató la pasión en el cuarto capítulo de la función en Las Ventas, hasta que llegó una voltereta brutal en el quite. Y firmó el torero quedó inerte en el ruedo, después una faena despaciosa y toreando con el alma, irregular e inconclusa… y apasionante y maravillosa. La monumental estocada fue digna de los tratados más puros de la Tauromaquia: las dos orejas fueron de ley. La segunda puerta grande en Madrid de su vida, y en esta misma temporada. Fue un clamor la vuelta al ruedo. Y tras terminarla, ante la incredulidad del público, se fue a los medidos en solitario y él mismo se cortó la coleta poniendo fin a su historia en el toreo, después de una temporada brutal en la que ha escrito una de las páginas más bellas de la historia del toreo.

