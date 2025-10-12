El cuadrilátero financiero: el corazón económico de Salamanca Edificios históricos y templos de la economía conviven en la plaza de los Bandos, abierta hace más de siglo y medio con el derribo de la iglesia de Santo Tomé. Esta es su historia en imágenes

Desde la izquierda, la iglesia del Carmen, la casa de María la Brava, el banco de Matías Blanco Cobaleda, la casa de los Hidalgos, la de los Sánchez Fabrés, el edificio donde nació en 1925 Carmen Martín Gaite y el palacio de Garci Grande.

A meses de una amplia reforma que quiere convertirla en un espacio más disfrutable y menos lugar de paso, la plaza de los Bandos vuelve a ser protagonista como ya lo fue hace veinte años con el polémico y frustrado proyecto de parking subterráneo, y como lo es en cada uno de los certámenes feriales que acoge con frecuencia. Por eso es momento de revisar la historia gráfica de la segunda gran plaza de la capital salmantina.

Como introducción, van unas breves pinceladas de Historia, recopiladas en un detallado trabajo publicado por César Hernández en la web salamancaenelayer.com. Es sabido que el origen de la plaza de los Bandos se remonta a la iglesia de santo Tomé, erigida en el siglo XII, durante la segunda repoblación de Salamanca que dirigió Raimundo de Borgoña. Los aristócratas que se asentaron en su entorno conformarían precisamente el bando enfrentado al de San Benito y ambos protagonizarían en el siglo XV el sangriento conflicto que tuvo que pacificar San Juan de Sahagún en 1476. Así pues, el recinto es escenario principal en la historia de Salamanca.

En la plaza de Santo Tomé se celebraron las bodas del futuro Felipe II con María de Portugal en 1543. La portada de la casa conocida como de María la Brava, del siglo XV, es la huella arquitectónica más antigua que conserva la plaza. La iglesia del Carmen se terminó en 1703. Y fue a mediados del siglo XIX cuando el estado ruinoso de la iglesia y la falta de dinero para restaurarla condujo a su derribo en 1856. Retirados los escombros, que permanecieron allí cinco años, se creó el espacio que en un principio fue conocido como plaza de Santo Tomé y casi 30 años después recibió el actual nombre de plaza de los Bandos.

Tras la primera urbanización de la plaza, con la colocación de parterres, árboles y una fuente central, llegaron los edificios que serían protagonistas de su historia. En 1877 se levantó en el lado oriental el Hotel del Comercio, que atraería la actividad a la zona con la ida y venida de carruajes.

El ambiente financiero que se respiró históricamente en este cuadrilátero se inició con el siglo XX y la apertura en el palacio de Garcigrande del despacho de banca de Florencio Rodríguez de la Vega, que a su muerte heredarían su viuda e hijos. En febrero de 1915, su yerno, Matías Blanco Cobaleda, quien se había puesto al frente de sus negocios, trasladó el tinglado al edificio de inspiración gótica que había encargado a Santiago Madrigal en el lado Oeste de la plaza, que fue ejecutado por el marmolista Ángel Seseña. Pasados los años, el Banco Matías Blanco Cobaleda se convirtió en Banco de Salamanca (1957) y con él llegaría después el actual edificio de cristal y hormigón que los salmantinos recuerdan desde 1972 como Banco de Castilla.

Nuevas construcciones

Repasando la historia urbanística de la plaza de los Bandos por orden cronológico, la casa de María la Brava, reconstruida en el siglo XIX, tuvo varios usos educativos hasta que en 1919 acogió el recién creado Centro Farmacéutico Salmantino. A finales de los años 20, la que fuera Casa de Solís, en la esquina con Concejo, fue adquirida por Telefónica para instalar alli sus oficinas. El proyecto de José María de la Vega y Samper, terminado en 1929, hacía guiños al palacio de Monterrey e incorporaba restos del viejo palacio como la portada principal y el balcón gotíco de la calle Concejo.

En los mismos años, el multipresente arquitecto Joaquín Secall levantó en el solar contiguo hasta la iglesia de Carmen la nueva sede de la Caja de Previsión. Los elementos en referencia a distintos estilos clásicos no restaron armonía al inmueble, que hoy alberga la sede del Centro Documental de la Memoria Histórica.

La transformación de la Plaza de los Bandos iba encadenando capítulos. El mismo año 1934 en que se concluía el edificio de la Caja de Previsión, el estado adquiría el solar del Hotel del Comercio para levantar allí la nueva sede del Banco de España que ha llegado hasta nuestros días y que hoy acoge el Centro Internacional del Español. La Guerra Civil sorprendió la construcción del nuevo edificio, en el que el proyecto de Romualdo de Madariaga apuntaba a un estilo español, en la linea de la arquitectura monumental salmantina, pero tras la guerra fue modificado más al gusto neo imperialista del nuevo régimen. El edificio fue terminado en 1942.

La vocación financiera de Los Bandos se completó con la compra del palacio de Garcigrande por parte de la Caja de Ahorros de Salamanca. El proyecto de Luis Gutiérrez Soto alteró la distribución de ventanas y balcones y levantó una galería sobre el tejado.

Otras reformas urbanísticas yerminaron por conformar la actual plaza de los Bandos, que fue también en 1921 el primer hogar de la escultura del comunero Francisco Maldonado, creada por el granadino Juan Cristóbal. La obra, sin embargo, no gustó y fue objeto del «hate» de la epoca. Tras ser relegada a un ángulo, el revolucionario salmantino sería desterrado al Alto del Rollo. La nueva protagonista escultórica es hoy la escritora Carmen Martín Gaite, que nació hace un siglo en la desaparecida casa que hoy ocupa la plaza de Santa Teresa.

