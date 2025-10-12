Trasladado al Hospital un joven de 23 años tras chocar con su patinete contra un coche en el Teso de la Feria La colisión ha tenido lugar en la calle Pico del Naranco con la calle Rodrigo de Triana

Un joven de 23 años ha resultado herido este domingo tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en el Teso de la Feria.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del accidente sobre las 14:04 horas en la calle Pico del Naranco con la calle Rodrigo de Triana, en Salamanca, donde, ha resultado lesionado el conductor del patinete. De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha informado a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico. El personal sanitario ha atendido en el lugar al herido, que posteriormente ha sido evacuado al Hospital de Salamanca.