El Hospital ya recuerda las citas por SMS para evitar plantones al médico De momento, son nueve los servicios y unidades que lo están enviando

Javier Hernández Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

El Hospital de Salamanca ya está utilizando el envío de mensajes SMS para recordar a los pacientes que en los próximos días tienen cita con algún especialista del Complejo. Lo hace, de momento, con nueve departamentos, que se han ido incorporando progresivamente, aunque la intención es que todos los servicios -tanto médicos como quirúrgicos- se sumen a este sistema que es clave para reducir el absentismo: las miles de citas que cada año se desaprovechan porque el paciente no se presenta y tampoco avisa para cancelarla.

El sistema gestor que envía estos mensajes depende de Valladolid y el texto es sencillo. Por ejemplo: «Hospital Virgen de la Vega. Sin DNI. Recordamos su cita en Alergología el (fecha) a las (hora). Si no va a acudir, llame al 923291201».

Esta última parte del mensaje es muy importante porque es la que insiste en que si el paciente no va a poder acudir, debe llamar para advertirlo. Solo durante el pasado 2024 hubo 12.275 pacientes que no acudieron a su cita con un especialista del Hospital de Salamanca, y otras 87.612 citas de Atención Primaria también fueron 'desaprovechadas'.

La Consejería de Sanidad publicó estos datos el pasado mes de agosto y rápidamente surgieron voces respondiendo que los 'plantones' al médico no siempre con culpa del paciente. Se presentaron argumentos como cartas de citación que -por culpa de Correos- llegan con posterioridad a la fecha de la cita, o la odisea de intentar contactar telefónicamente con la secretaría de algunos servicios hospitalarios para anular la cita. También expresaron que, en ocasiones, las citas son tan a largo plazo -de cara al próximo año- que se olvidan de ellas.

Por el momento, Sacyl ha empezado a recordar las citas para combatir los olvidos y para no depender de que la carta llegue a tiempo o de que el receptor se encuentre durante esos días en su domicilio o en una segunda residencia.

El sistema de citaciones por SMS funciona desde el 1 de abril. La idea era una implantación por fases, de manera que los primeros servicios en incorporarse serían aquellos cuyas agendas sean más estables.

Los tres primeros departamentos en enviar mensajes de texto a sus pacientes han sido Alergología, Dermatología y Cirugía Pediátrica. Meses después -desde el 1 de julio- también están enviando estos recordatorios de cita los departamentos de Endocrinología, Neurocirugía, Cirugía General, Cirugía Hepatobiliar, Patología Mamaria y Cirugía Plástica. «La idea es ir incorporando poco a poco a más servicios, tanto médicos como quirúrgicos, hasta que estén en todos», apuntan fuentes hospitalarias.

El envío de mensajes es también especialmente útil en el caso de que haya que reprogramar la cita de un paciente, bien porque hayan surgido huecos disponibles antes de la cita prevista, o bien porque haya que retrasar la fecha prevista inicialmente. El número de teléfono que se facilita en el mensaje no es el número general del Hospital de Salamanca, sino uno específico para citaciones, por lo que el paciente 'salta' un primer filtro que, además, suele ser uno de los más colapsados.