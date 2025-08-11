No me presento a la consulta y tampoco aviso: 12.275 salmantinos dejaron plantado al médico el año pasado El absentismo hace especial daño en los quirófanos: 62 cirugías -una a la semana- fueron canceladas porque el enfermo no acudió al quirófano

Los especialistas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca lideran la lista de absentismo en la primera consulta hospitalaria en toda Castilla y León, con 12.275 pacientes que no acudieron a su cita en 2024, pero tampoco avisaron para cancelar la consulta y facilitar que llamen a otro paciente. La cifra supone el 7 % de las 174.141 consultas programadas en el centro y coloca a Salamanca por delante del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (11.699 ausencias) y del Complejo Asistencial Universitario de León (10.760).

En el conjunto de la comunidad, la Consejería de Sanidad registró el año pasado un total de 852.720 citas médicas perdidas, entre atención primaria, consultas hospitalarias y cirugías programadas. De ellas, 752.932 corresponden a consultas con el médico de familia, pediatra o enfermería; 99.318 a primeras consultas hospitalarias; y 470 a operaciones a las que el paciente no se presentó.

En Salamanca, además de las cifras hospitalarias, 87.612 citas de atención primaria quedaron sin realizar, lo que refuerza la magnitud del problema en la provincia.

Por especialidades hospitalarias en Castilla y León, Medicina Nuclear registra el mayor porcentaje de ausencias en primeras consultas (29 %), seguida de Psiquiatría (16 %), Ginecología (10 %) y Alergología (10 %).

En cirugías programadas, Salamanca tuvo 62 operaciones canceladas por incomparecencia, una de las cifras más elevadas, sólo superada por Burgos (82) y Ávila (76).

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de pacientes que no se presentaron a una intervención quirúrgica, con 14 de 2.102 y el 0,7 %; seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 de 26.449; Ginecología, 31 de 6.510; y Traumatología, 134 de 27.250, todas con un 0,5 %.

La Consejería de Sanidad alerta de que este fenómeno no solo provoca retrasos en la atención y el incremento de las listas de espera, sino que también supone un importante coste económico y organizativo para el sistema sanitario.