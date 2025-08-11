Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada al nuevo Hospital de Salamanca. LAYA

No me presento a la consulta y tampoco aviso: 12.275 salmantinos dejaron plantado al médico el año pasado

El absentismo hace especial daño en los quirófanos: 62 cirugías -una a la semana- fueron canceladas porque el enfermo no acudió al quirófano

L.G.

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:08

Los especialistas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca lideran la lista de absentismo en la primera consulta hospitalaria en toda Castilla y León, con 12.275 pacientes que no acudieron a su cita en 2024, pero tampoco avisaron para cancelar la consulta y facilitar que llamen a otro paciente. La cifra supone el 7 % de las 174.141 consultas programadas en el centro y coloca a Salamanca por delante del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (11.699 ausencias) y del Complejo Asistencial Universitario de León (10.760).

En el conjunto de la comunidad, la Consejería de Sanidad registró el año pasado un total de 852.720 citas médicas perdidas, entre atención primaria, consultas hospitalarias y cirugías programadas. De ellas, 752.932 corresponden a consultas con el médico de familia, pediatra o enfermería; 99.318 a primeras consultas hospitalarias; y 470 a operaciones a las que el paciente no se presentó.

En Salamanca, además de las cifras hospitalarias, 87.612 citas de atención primaria quedaron sin realizar, lo que refuerza la magnitud del problema en la provincia.

Por especialidades hospitalarias en Castilla y León, Medicina Nuclear registra el mayor porcentaje de ausencias en primeras consultas (29 %), seguida de Psiquiatría (16 %), Ginecología (10 %) y Alergología (10 %).

En cirugías programadas, Salamanca tuvo 62 operaciones canceladas por incomparecencia, una de las cifras más elevadas, sólo superada por Burgos (82) y Ávila (76).

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de pacientes que no se presentaron a una intervención quirúrgica, con 14 de 2.102 y el 0,7 %; seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 de 26.449; Ginecología, 31 de 6.510; y Traumatología, 134 de 27.250, todas con un 0,5 %.

La Consejería de Sanidad alerta de que este fenómeno no solo provoca retrasos en la atención y el incremento de las listas de espera, sino que también supone un importante coste económico y organizativo para el sistema sanitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo
  2. 2 El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después
  3. 3 Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana
  4. 4 Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra
  5. 5 «Quiero ser modelo, aquí voy a tener un futuro mejor»
  6. 6 Una, dos y... ¡al agua!: Así disfrutaban de la piscina los salmantinos en décadas pasadas
  7. 7 Miedo a la «lengua azul»
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 10 de agosto de 2025
  9. 9 Dos detenidos por la pelea multitudinaria con heridos en La Fregeneda
  10. 10 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 10 de agosto?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca No me presento a la consulta y tampoco aviso: 12.275 salmantinos dejaron plantado al médico el año pasado

No me presento a la consulta y tampoco aviso: 12.275 salmantinos dejaron plantado al médico el año pasado