Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 29 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 29 de agosto 2025, 21:06
Escándalo en plena Plaza Mayor: detenido a plena luz del día tras agredir a un camarero en un bar ante decenas de testigos
Compañeros de la víctima corrieron a defenderlo antes de la llegada de un buen número d e policías que se lo llevaron arrestado
Fallece en el Hospital la septuagenaria atropellada en Guijuelo el pasado día 12
Es la segunda mujer que muere tras ser arrollada en la localidad chacinera en menos de un mes
La bajada de las mínimas anticipa el fin de un verano que dejó 54 muertes por calor
La larga ola de calor del mes de agosto llenó el Hospital y se vinculó con casi 40 fallecimientos
Buscyl, un reclamo en Salamanca
La provincia salmantina es la segunda de la Región con un mayor número de solicitudes de este nuevo sistema de transporte, que comenzará a implantarse a partir del 1 de septiembre
Mañueco, en las Cortes de Castilla y León: «No somos un ente en medio de la nada, somos España y es España la que está ardiendo»
Alfonso Fernández Mañueco comparece hoy en las Cortes a petición de los socialistas
Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje»
Vecinos de calles como la del Lazarillo se quejan de que hay conductores que aparcan en esta vía al principio de la semana y no lo mueven, se quedan a vivir allí
Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
Ha fallecido este viernes y era un rostro conocido en la política local
La Policía Nacional investiga al conductor del turismo siniestrado de madrugada en la Vía Helmántica
Su acompañante, una mujer de 27 años, tuvo que ser trasladada al Hospital con diversas lesiones. Ambos ocupantes estaban conscientes y fuera del vehículo a la llegada de los equipos de emergencia
El «calvario» de pruebas para que el ganado acuda a Salamaq
La Exposición Internacional de Ganado, en la que se esperan unas 1.400 cabezas de ganado, abre sus puertas en Salamanca el próximo jueves
La Diputación impulsará la apertura de tiendas de conveniencia en los pueblos de La Raya
El objetivo es ampliar esta iniciativa a toda la provincia con el fin de activar la economía del medio rural y así poder fijar población
