Sigue en directo el pleno de las Cortes de Castilla y León: "No somos un ente en medio de la nada, somos España y es España la que está ardiendo"

11:29

SIGUE MAÑUECO

Mañueco afirma que hubiera preferido comparecer cuando el balance hubiera sido completo, ya que a su entender lo que está pasando es «demasiado importante y demasiado real para hacer cálculos políticos».

El presidente también ha recordado a las víctimas y a los heridos, arrancando así los primeros aplausos de la mañana. «Me duelen en el alma los que han sufrido en su piel, pero no están solos».

No faltan palabras de agradecimiento a todos los agentes que están colaborando en la extinción de incendios y todas a las Comunidades, al Gobierno y a los países que han prestado ayuda. También a las diputaciones, a los alcaldes y a los agrupaciones y ganaderos que han puesto lo que estaba en sus manos. Especialmente ha recordado al operativo de la Junta en los 348 incendios en 23 días.