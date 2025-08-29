Sigue en directo el pleno de las Cortes de Castilla y León: "No somos un ente en medio de la nada, somos España y es España la que está ardiendo"
Alfonso Fernández Mañueco comparece hoy en las Cortes a petición de los socialistas
Valladolid
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:26
12:21
ATAQUES PODEMITAS DESDE LA TRIBUNA
Llega a la tribuna Pablo Fernández de Unidas Podemos para empezar a hablar de una «negligente y criminal gestión». «Le invito a dimitir», asegura.
También arremete sin piedad contra el Consejero de Medio Ambiente. «Tiene que dimitir porque lleva 10 años rechazando las propuestas de Podemos»
12:18
TURNO PARA IGEA
Sube a la tribuna Francisco Igea por el Grupo Mixto. Se dirige al consejero de medio ambiente señalando con el dedo y le dice que es un incompetente.
«Esta comunidad necesita presupuesto y que lo que tiene que hacer Mañueco es convocar elecciones» afirma antes de asegurar que tiene un «Gobierno de sinvergüenzas».
12:10
ACABA GÓMEZ URBÁN
«Hoy sale usted de aquí políticamente sentenciado», asegura antes de finalizar su intervención diciéndole a Mañueco que es «pasado».
12:08
PIDE LA DIMISIÓN DE MAÑUECO
La portavoz socialista dice que Mañueco no ha coordinado nada, ni ha protegido a nadie y que no ha cumplido con su obligación porque «no le ha dado la gana». La procuradora también le acusa de «soberbia» y le pide la dimisión: «Usted no quiere a Castilla y León ni Castilla y León le quiere usted».
12:04
SIGUEN LOS ATAQUES
Como era de esperar, el PSOE arremete contra Mañueco sin piedad. Gómez Urban dice que agentes forestales no lo reconocen como presidente y le acusa de no pedir el nivel 3 de alerta mientras pedía medios al estado. «Estamos ante hechos que delatan su incompetencia», afirma.
12:02
ATAQUES A MAÑUECO
«Usted comparece porque no le queda otro remedio y dice que no tiene mayoría para seguir escondido», asegura Gómez Urbán que también llama «cobarde» a Mañueco.
«Si hoy estamos aquí es por su culpa y por el recorte en políticas de prevención», asegura.
12:00
TURNO PARA PATRICIA GÓMEZ
La Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León arranca su intervención recordando a familiares y amigos de los fallecidos y agradeciendo a bomberos y agentes forestales.
11:58
ACABA EL DISCURSO DE MAÑUECO
Tras 50 minutos de intervención acaba el discurso de Mañueco con el aplauso de su bancada.
11:54
MAÑUECO RECLAMA IMPLICACIÓN
Mañueco reclama la implicación de todos. «En Castilla y León no somos un ente en medio de la nada. Somos España y es España la que está ardiendo»
El presidente recuerda lo que pidió hace 3 años al Gobierno: abordar la prevención como cuestión de estado.
«Lo sucedido permite ver lo mejor y lo peor del ser humano: el fuego devastador y la grandeza de la gente. Los incendios atañen a todos y exigen el trabajo de todos». Por último, apela a la altura de miras de la oposición y la colaboración ante una desgracia que requiere una respuesta común.
11:52
CARLOS MARTÍNEZ, TAMBIÉN PRESENTE
También asiste al pleno desde la tribuna de invitados el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que al no ser procurador no puede intervenir
Los Diputados y senadores del PP de Salamanca arropan a Mañueco desde la última fila del hemiciclo.
11:43
RÁPIDA REACCIÓN
«Se ha reaccionado rápido. El 30 de agosto ya se aprobaron medidas para atender a la emergencia», afirma Mañueco
11:42
REGULACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL
Llega el primer anuncio para mejorar las políticas. Mañueco anuncia que la próxima semana se va a aprobar el proyecto de decreto para regular la planificación y ordenación forestal de montes.
También ha anunciado un diálogo con todos los sectores sociales que sirvan para poner en marcha labores preventivas.
.@alferma1 anuncia un Plan especial de Restauración Forestal para las zonas afectadas por incendios y para potenciar la acción restauradora de @jcyl— Junta de Castilla y León (@jcyl) August 29, 2025
🗣️"Me propongo abrir desde ya un extenso diálogo con todos los que puedan aportar ideas para mejorar la prevención" pic.twitter.com/krKOkibyZ5
11:40
RECONOCIMIENTO AL OPERATIVO
Mañueco ha comenzado a realizar un reconocimiento para el operativo: «Aquí no ha demagogia, tenemos un operativo que es capaz de apagar casi 350 incendios en tres semanas y merece todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo».
El presidente de la Junta afirma también sobre las políticas de extinción que se han duplicado los esfuerzos económicos: casi 100 millones más que al inicio de legislatura, en concreto 200 millones. Mañueco está siendo muy prolijo en datos sobre los recursos del servicio de extinción de incendios y sobre la situación y gestión de los incendios, así como en las características de los montes de Castilla y León. «Las políticas de prevención son innovadoras y singulares», dijo antes de recordar que las redes de calor que se alimentan de biomasa extraída de la limpieza de los montes.
11:34
HABLA DE LOS DESALOJOS
El presidente sigue su intervención recordando la petición de medios extraordinarios para realizar apoyo de medios del estado y de personal técnico que estaba de vacaciones por el puente de agosto. «Hemos vivido circunstancias que han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible. No hemos sufrido incendios de gran envergadura, sino en muchos sitios a la vez».
A su vez, asegura, al hablar de los desalojos y la evacuación preventiva, que la prioridad ha sido «defender la vida, proteger la salud y defender los bienes».
11:32
FUEGOS INTENCIONADOS
Mañueco está recordando que «la mano del hombre está en muchos de los incendios» y ha dado el dato de que hay indicios de que al menos 72 incendios han sido presuntamente intencionados y que siguen las investigaciones y hay 5 detenidos.
«Espero que caiga el peso de la ley a todos los incendiaros y animo a la Guardia Civil a seguir investigado en esa línea»
11:30
CARBAYO, PRESENTE EN EL PLENO
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se reincorpora tras las vacaciones para asistir al pleno extraordinario desde la tribuna de invitados.
11:29
SIGUE MAÑUECO
Mañueco afirma que hubiera preferido comparecer cuando el balance hubiera sido completo, ya que a su entender lo que está pasando es «demasiado importante y demasiado real para hacer cálculos políticos».
El presidente también ha recordado a las víctimas y a los heridos, arrancando así los primeros aplausos de la mañana. «Me duelen en el alma los que han sufrido en su piel, pero no están solos».
No faltan palabras de agradecimiento a todos los agentes que están colaborando en la extinción de incendios y todas a las Comunidades, al Gobierno y a los países que han prestado ayuda. También a las diputaciones, a los alcaldes y a los agrupaciones y ganaderos que han puesto lo que estaba en sus manos. Especialmente ha recordado al operativo de la Junta en los 348 incendios en 23 días.
11:19
ARRANCA LA INTERVENCIÓN DE MAÑUECO
Mañueco ha comenzado su intervención con tiempo ilimitado recordando a las víctimas y a los que lo han perdido todo. Sin embargo ha dicho que el verdadero homenaje es elevar este debate a la altura de la dignidad de «nuestra gente, sin ruido y sin cálculo electoral».
.@alferma1 comienza su intervención recordando a las personas fallecidas en los incendios y acompañando a sus familias "con todo el cariño”— Junta de Castilla y León (@jcyl) August 29, 2025
Traslada a los seis heridos sus deseos de recuperación: "para ellos toda nuestra fuerza, energía, esperanza y afecto" pic.twitter.com/mwvIuP1O3t
11:18
POLÉMICA CAMISETA
Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León y secretario general de Podemos Castilla y León, ha aparecido en el Pleno con una camiseta con la cara de Mañueco y la palabra escrita «dimisión».
11:16
MINUTO DE SILENCIO
11:14
ANTES DEL PLENO
La izquierda calienta el pleno de las Cortes minutos antes de que Mañueco comparezca para explicar la gestión de los incendios
