Imagen del accidente. LAYA

La Policía Nacional investiga al conductor del turismo siniestrado de madrugada en la Vía Helmántica

Su acompañante, una mujer de 27 años, tuvo que ser trasladada al Hospital con diversas lesiones. Ambos ocupantes estaban conscientes y fuera del vehículo a la llegada de los equipos de emergencia

M. C.

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:24

La Policía Nacional investiga al conductor del turismo que este viernes de madrugada fue auxiliado por los servicios de emergencia tras un accidente en la Vía Helmántica.

La mujer que le acompañaba, de 27 años, tuvo que ser evacuada en ambulancia al Hospital de Salamanca con diversas lesiones, lo que ha motivado que se abran diligencias para determinar su origen. Los agentes tratan de aclarar las circunstancias del suceso, informan fuentes del caso.

El accidente se produjo en torno a las cinco de la mañana. A la llegada de los servicios de emergencia, ambos ocupantes, el varón de 44 años y la mujer de 27, estaban fuera del vehículo y conscientes.

El conductor fue atendido en el lugar, donde recibió el alta, mientras que la mujer precisó traslado en ambulancia al Hospital de Salamanca.

Ahora, la Policia trata de esclarecer qué ocurrió exactamente. El caso continúa en investigación.

Espacios grises

