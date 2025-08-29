Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del accidente en la Vía Helmántica esta madrugada. LAYA

Dos heridos tras sufrir un accidente de madrugada en la Vía Helmántica

Se trata de una mujer, que fue trasladada al Hospital en ambulancia, y de un hombre, que recibió atención médica en el lugar

J. F. R.

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:19

Dos personas han resultado heridas la madrugada de este viernes en la Vía Helmántica tras sufrir un accidente mientras circulaban en coche por dicha vía.

Según informa el 112 de Castilla y León, la sala de operaciones recibió el aviso a las 5:00 horas y hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, la Policía Nacional y medios del Sacyl para ofrecer asistencia sanitaria a los heridos.

Ambos se encontraban conscientes y fuera del vehículo a la llegada de los servicios de emergencia. Se trataba de una mujer, que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital, y de un varón que fue atendido in situ.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  3. 3 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  4. 4 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  5. 5 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  6. 6 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
  7. 7 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  8. 8 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
  9. 9 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes
  10. 10 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridos tras sufrir un accidente de madrugada en la Vía Helmántica

Dos heridos tras sufrir un accidente de madrugada en la Vía Helmántica