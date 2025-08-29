Dos heridos tras sufrir un accidente de madrugada en la Vía Helmántica Se trata de una mujer, que fue trasladada al Hospital en ambulancia, y de un hombre, que recibió atención médica en el lugar

J. F. R. Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 09:19 | Actualizado 09:27h. Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas la madrugada de este viernes en la Vía Helmántica tras sufrir un accidente mientras circulaban en coche por dicha vía.

Según informa el 112 de Castilla y León, la sala de operaciones recibió el aviso a las 5:00 horas y hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, la Policía Nacional y medios del Sacyl para ofrecer asistencia sanitaria a los heridos.

Ambos se encontraban conscientes y fuera del vehículo a la llegada de los servicios de emergencia. Se trataba de una mujer, que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital, y de un varón que fue atendido in situ.

