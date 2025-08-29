Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El suceso ha desencadenado la alarma en la Plaza Mayor.
El suceso ha desencadenado la alarma en la Plaza Mayor. FOTOS Y VÍDEO: Manu Laya

Escándalo en plena Plaza Mayor: detenido a plena luz del día tras agredir a un camarero en un bar ante decenas de testigos

Compañeros de la víctima corrieron a defenderlo antes de la llegada de un buen número d e policías que se lo llevaron arrestado

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:57

Pasadas las cinco de la tarde de este viernes, la Plaza Mayor de Salamanca ha vivido momentos de gran tensión con motivo un violento altercado en uno de sus bares. Un varón ha acabado detenido por la Policía después de agredir a un trabajador del establecimiento con el que había mantenido una discusión minutos antes.

El incidente ocurrió a plena luz del día, en el espacio muy concurrido por la afluencia de clientes y turistas. Testigos relatan que se produjo una discusión previa entre ambos, el individuo se fue y al poco regresó para agredir al camarero. Tras el ataque, otros empleados del local salieron en defensa de su compañero, provocando un revuelo que alertó de inmediato a numerosos viandantes.

La situación requirió la intervención de varios agentes de la Policía Local. Los efectivos, ante la actitud muy alterada y agresiva del individuo, tuvieron que emplearse a fondo para reducirlo. Finalmente fue arrestado y trasladado a dependencias policiales, mientras clientes y transeúntes observaban con preocupación la escena.

