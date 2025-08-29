Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje» Vecinos de calles como la del Lazarillo se quejan de que hay conductores que aparcan en esta vía al principio de la semana y no lo mueven, se quedan a vivir allí

M.B. Viernes, 29 de agosto 2025, 12:56 Comenta Compartir

El solar de la Chinchibarra situado entre las avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque, que durante años permaneció vacío y sin uso, está a punto de convertirse en un aparcamiento disuasorio con más de 200 plazas. Los vecinos consultados sobre esta actuación, coinciden en que el cambio supone una mejora respecto a la situación anterior, aunque algunos matizan que se podría haber destinado a otros usos.

De este modo los vecinos consultados por este medio valoran de forma desigual la actuación municipal. Marco residente en la zona subrayaba que «facilitar el aparcamiento siempre es bueno», aunque reconocía que el uso del solar podría haber sido diferente: »Antes era terreno muerto. Mejor que cómo estaba, por supuesto que sí, ahora está más aprovechado».

Otros destacan la utilidad que tendrá para los que acuden a ver al Perfumerías Avenida. «Sobre todo para los del baloncesto. Había días que se ponía horrible para aparcar y lamente dejaba el coche en las tierras. Ahora, con el aparcamiento, será mucho más cómodo», explicaba Agustín, convencido de que la medida mejorará la movilidad en jornadas de partidos. También José Miguel y Marisol valoran muy positivamente está actuación, «a ver si ahora nos dejan algún sitio libre en la calle», esta pareja del barrio Garrido porque aseguran que hay gente que no es que aparquen allí sino que viven en ella: «Es que lo que pasa en la Calle Lazarillo , no es que aparquen, es que es gente que deja toda la semana el coche allí, y no lo mueven, solo cuando vuelven al final de la semana con la furgoneta de trabajo y la dejan el fin de semana, así que nunca hay sitio, es lo que yo llamo calle garaje».

No obstante, también hay voces críticas con la decisión municipal de dedicar el espacio al estacionamiento. «Podrían haber hecho casas sociales, que se necesitan para los más jóvenes», apuntaba otro vecino, recordando que el solar habría tenido cabida para viviendas de protección oficial.

Este proyecto, está enmarcado en el Plan Municipal de Movilidad, contempla 226 plazas de estacionamiento, de las cuales, seis estarán reservadas a personas con movilidad reducida, además de un espacio habilitado para motocicletas. La inversión asciende a más de 390.000 euros, financiadas por la Junta de Castilla y León y El Ayuntamiento de Salamanca y permitirá que la ciudad cuente con más de 6.000 plazas gratuitas en superficie, repartidas en más de sesenta aparcamientos. Comenzaron en abril y como estaba previsto terminarán a finales de verano.

Esta iniciativa pretende lograr alternativas a los conductores a la hora de aparcar y conseguir aliviar de tráfico el centro y a su vez dar respuesta a la demanda vecinal de espacios de aparcamiento sobre todo en zonas muy saturadas, ya que en determinados momentos cuenta con gran afluencia debido a la proximidad al pabellón Wüzburg.

Durante esta legislatura el Ayuntamiento de Salamanca ha construido más de 600 plazas de este tipo de aparcamientos, como en el barrio del Zurguén, el antiguo Mercado, la avenida de la Aldehuela y la plaza Maestro Luna.

Desde el consistorio consideran que una vez que terminen las obras de este aparcamiento en la Chinchibarra será uno de los más grandes.