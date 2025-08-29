Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
Ha fallecido este viernes y era un rostro conocido en la política local
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 29 de agosto 2025, 10:44
Este viernes 29 de agosto ha fallecido el salmantino Marcelino Cordero a los 70 años de edad, una figura conocida en el política local.
Fue concejal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial por el partido popular durante 18 años (en dos periodos distintos), cargo que abandonó en 2023.
