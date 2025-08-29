Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Marcelino Cordero. ARCHIVO

Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial

Ha fallecido este viernes y era un rostro conocido en la política local

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:44

Este viernes 29 de agosto ha fallecido el salmantino Marcelino Cordero a los 70 años de edad, una figura conocida en el política local.

Fue concejal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial por el partido popular durante 18 años (en dos periodos distintos), cargo que abandonó en 2023.

