El «calvario» de pruebas para que el ganado acuda a Salamaq La Exposición Internacional de Ganado, en la que se esperan unas 1.400 cabezas de ganado, abre sus puertas en Salamanca el próximo jueves

Los ganaderos están pendientes de las pruebas que realizan al ganado estos días y que es obligatorio superar para que sus animales pueda acuda a Salamaq, a la 36 Exposición Internacional de Ganado que abre sus puertas el próximo jueves y hasta el lunes 8 y en la que se esperan unos 1.400 ejemplares. De no conseguir superar esas pruebas sanitarias, el ganado es descartado aunque sus propietarios llevan preparando desde hace meses su presencia en el certamen: con adaptación a estar atados en el caso del vacuno -porque se trata de animales que en su mayoría viven durante el año en el campo o en la montaña- además de haberles facilitado alimentación extra para llegar a los concursos nacionales.

Del resultado de esas pruebas resultará el número final de ejemplares que habrá en el certamen. Este año la preocupación está en la lengua azul, especialmente para ovino, de ahí que se haya intensificado la vacunación de ejemplares frente a esta enfermedad. Este lunes la Diputación de Salamanca, organizadora en solitario de este evento, desinsectará las instalaciones del recinto ferial que acogerán al ganado.

En esta edición exige a los ganaderos, por indicación de la Junta de Castilla y León, en el caso del ganado bovino: certificado veterinario con ausencia de signos clínicos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), además del de desinsectación de animales y transporte en vehículos desinsectados.

Se une esto a los requisitos de movimiento de lengua azul, a estar vacunados de IBR y haber superado una prueba (gE-) 15 días antes del certamen, y proceder de explotaciones oficialmente indemnes de tuberculosis, brucelosis, leucosis enzoótica bovina y libres de perineumonía bovina. Además, los mayores de 6 semanas deberán habrán resultado negativos a la intrademortuberculización simple y los mayores de 12 meses, negativos a brucelosis bovina; los mayores de 12 meses deberán tener resultado negativo a paratuberculosis.

En cuanto a aves, se exige chequeo serológico con resultado negativo en determinadas gallinas, pavos, patos, gansos o aves de caza. Las palomas mensajeras deben haber sido vacunadas frente a enfermedad de Newcastle o las especies Gallus gallus y pavos, del programa de Salmonella.

También los ganaderos de ovino tienen un listado de pruebas, como haber superado las de brucelosis con resultado negativo 30 días antes del traslado, si superan los 6 meses de edad (salvo si vienen de provincias oficialmente libres). Procederán de explotaciones oficialmente indemnes de brucelosis, tuberculosis, y sin síntomas clínicos de agalaxia contagiosa, paratuberculosis, Maedi-Visna y Rabia y Carbunco.

También hay requisitos para el resto de ganado. Por ejemplo, en el caso del porcino, los animales procederán de explotaciones calificadas sanitariamente como A3 o A4. Además, tendrá que haber superado un chequeo serológico con resultado negativo a IgE frente a la enfermedad de Aujezsky en el plazo de 30 días antes del traslado, y de peste porcina africana o de haber superado la de captación de antígenos y detección de anticuerpos con resultado negativo de peste porcina clásica en el mismo plazo.

En equino, los animales tendrán que estar vacunados contra influenza vírica equina dentro los últimos 6 meses y antes de los 15 días anteriores al certamen. También tendrán que superar los requisitos conejos o perros.