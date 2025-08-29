Buscyl, un reclamo en Salamanca La provincia salmantina es la segunda de la Región con un mayor número de solicitudes de este nuevo sistema de transporte, que comenzará a implantarse a partir del 1 de septiembre

El Ejecutivo autonómico llegó a emitir unas 400 tarjetas en formato físico pero esta semana anunció que se enviarán en formato digital a los usuarios.

Clara Delgado Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 20:05 Comenta Compartir

El pasado martes la Junta de Castilla y León anunció su apuesta de enviar las tarjetas Buscyl en formato digital con código QR para el transporte gratuito para empadronados en la Comunidad tras haber recibido más de 190.000 solicitudes en toda la Región.

Según la Junta de Castilla y León, el calendario de implantación arrancará el 1 de septiembre, cuando los empadronados podrán disfrutar de transporte gratuito en el área metropolitana de Salamanca. Posteriormente, a lo largo del mes de septiembre, se incorporarán el resto hasta alcanzar la cobertura total en toda la provincia, y de toda Castilla y León. Se trata de un proceso planificado que culminará el 30 de septiembre con la gratuidad de todos los servicios autonómicos.

Según el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, «el interés ciudadano ha sido muy alto, especialmente en la provincia de Salamanca», algo que se refleja en el número de solicitudes recibidas en la provincia: 51.952. Este dato solo es superado por las solicitudes de Valladolid (61.054) y está muy por encima del de León, con 25.532 solicitudes, o de Burgos, con 15.420.

Se trata de un dato a resaltar ya que en Salamanca hay un total de 345 rutas, un número menor a las 550 que hay en León.

¿La posible razón de este gran número de solicitudes en Salamanca? Como reconocen desde la Junta de Castilla y León, los datos de viajes en Salamanca en autobús han sido de 4,3 millones en 2024 en sus 354 rutas. Teniendo en cuenta concretamente los viajes en metropolitano, en Salamanca ascendieron a 3,2 millones durante el pasado año, un dato que aseguran que está por encima del de otras provincias de la Región con mayor número de habitantes.

Algunos salmantinos no viven en la capital, sino que ubican su vivienda en el alfoz, lo que hace que sean usuarios recurrentes de los servicios del autobús metropolitano para poder transportarse.

El nuevo sistema de transporte Buscyl también afecta a las líneas interurbanas, por ello otra de las razones por las que las rutas de autobuses salmantinas gozan de tantos usuarios es por su Universidad, a la que vienen estudiantes de diversas procedencias, algunas de ellas cercanas a la provincia, como pueden ser Zamora o Ávila. Aunque también hay estudiantes salmantinos que acuden a los campus de otras ciudades cercanas para cursas sus estudios universitarios.