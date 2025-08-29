La Diputación impulsará la apertura de tiendas de conveniencia en los pueblos de La Raya

José Ángel Montero Viernes, 29 de agosto 2025, 14:30 Comenta Compartir

Tras la gran acogida que en el conjunto de la provincia ha tenido el plan de bares, el equipo de Gobierno de la Diputación de Salamanca seguirá esta misma línea de actuación ahora en el sector del comercio, ámbito en el que impulsará la apertura de tiendas de conveniencia en los pueblos que así lo soliciten. En esta primera experiencia piloto los municipios beneficiarios son los que conforman el Plan de La Raya, aunque el objetivo es ampliarlo a toda la provincia, según avanza en el pleno ordinario de la institución provincial el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador. «Serían establecimientos dedicados a la venta de alimentos y siempre que en dicho municipio no exista ya un negocio privado que cumpla con estas funciones», apostilla.

Dicha propuesta se presenta en el pleno de la institución provincial como alternativa a la proposición presentada por el Grupo Socialista instando a la una red multiservicios rurales en la provincia con el fin de crear en los municipios pequeños negocios «capaces de atraer a familias a vivir a los pueblos», subraya el diputado socialista Antonio Cámara, consciente de que esta red podría dar cabida a negocios viables en los que se incluyan recursos como un punto de información turística, bar-cafetería, terraza, alojamiento, biblioteca, conexión a internet para el público, productos de artesanía de calidad y despacho profesional, «con un pequeño espacio de trabajo compartido o coworking», destaca Cámara, para quien este propuesta «no es ninguna ocurrencia, ya que está funcionando en buena parte del territorio».

La moción fue rechazada con los votos en contra del PP y del Grupo Mixto por entender que la propuesta es muy similar a la que va a implantar la propia Diputación, en palabras de Antonio Labrador, que confía en aprobarla a finales de 2025 y tenerlo todo resuelto en mayo de 2026. Celestino del Teso, por su parte, ve dicha medida «inviable económicamente, pues hacer un centro en cada pueblo no es viable», apostilla.

Tampoco sale adelante, por el rechazo del Grupo Popular y del Grupo Mixto, la proposición del PSOE en la que solicitaba a la Diputación una revisión de los tramos urbanos de carreteras de su titularidad que carecen actualmente de pasos de peatones y/o reductores de velocidad. «Son elementos muy necesarios, ya que garantizan la seguridad, por eso es necesario que los técnicos de la institución hagan un estudio», reclama. Petición que fue rechazada por el diputado de Carreteras, Jesús María Ortiz, por entender que ese tipo de trabajos ya los está realizando la Diputación y recuerda que en los últimos años se han recibido 260 peticiones, de las que han sido atendidas el 80 %, «y el 20 % restante se han rechazado porque la propuesta del ayuntamiento correspondiente no se podría realizar». El diputado justifica su negativa a apoyar esta moción por el hecho de que «ya se está haciendo» y porque «la institución no va a actuar de oficio ante estas carencias, sino que tienen que ser los propios ayuntamientos quienes lo soliciten». Y recuerda que dinero hay en las arcas de la institución para abordar estas intervenciones. «De 18 hemos pasado a 28 millones de euros para la mejora de las carreteras», apostilla. Celestino del Teso incide esa misma idea. «Tienen que ser los ayuntamientos los que lo soliciten».

La única proposición aprobada en pleno es la presentada por el Grupo Popular instando a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de España que rechace el nuevo marco financiero 2028-2034 y la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC). Ha contado con el voto favorable del PP y del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista. En la propuesta, la portavoz del PP en la Diputación, Pilar Sánchez, rechaza los recortes que se tratan de aplicar en la nueva PAC y pide un programa «fuerte, fijo y profesional» para el sector, pues de lo contrario «supondrá una estocada al campo, especialmente a los más de 7.000 agricultores salmantinos», reconoce, al tiempo que defiende una PAC que apueste por el agricultor profesional.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio, reprocha al PP no solo el hecho de atribuirse su condición de «partido del campo», sino también su doble cara: «Aquí defienden una casa y en Bruselas otra, pues ha sido el PP Europeo el que ha probado estas nuevas medidas. Vayan a Bruselas con pancartas, que nosotros les acompañaremos», anota Rubio, a quien Pilar Sánchez le contesta que «¿dónde está Planas que no se le ve ni se pronuncia contra estas medidas? Las comunidades autónomas le han pedido una reunión y no hay respuesta», concluye. El representante del Grupo Mixto, Celestino del Teso, vota a favor de la proposición por entender que «es necesario blindar el próximo marco financiero y es necesario que el Gobierno defienda al sector», subraya.

Ya en el capítulo de ruegos y preguntas el PSOE pidió al presiente de la institución si se ratificaba en las declaraciones que realizó en la moción de censura celebrada en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra, que dio el gobierno al PSOE en detrimento del PP, y que Javier Iglesias criticó por entender que la entonces alcaldesa estaba haciendo un buen papel. «Me ratifico en todo lo que dije y lo hago porque lo creo, por convicción y no me arrepiento de ello» y acusa al PSOE de «haber quebrantado la confianza de la institución municipal, y eso lo van a pagar», apostilla. Una respuesta que no gusta ni convence al portavoz del Grupo Socialista, quien acusa al presidente de la Diputación de «parcialidad injustificable», pues para Fernando Rubio, el presidente debe «tener cortesía y decoro institucional y en esta ocasión no lo ha tenido», concluye.