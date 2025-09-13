Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Damián Castaño pisoteado por un toro en la segunda de abono.

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:59

La segunda de abono, en directo desde la plaza de toros de La Glorieta

Los diestros Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín, que fue el triunfador de la Feria del año pasado, anunciados con seis toros de la ganadería de Vellosino, en primera corrida de toros de la Feria

Charangas y cabezudos animan el ambiente en La Alamedilla

Varias personas han disfrutado en el parque al son de la música

Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS

El defensa central mallorquín estuvo cinco temporadas en el Helmántico, dos de ellas en Primera División

La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el jueves se puedan alcanzar temperaturas máximas de 35 grados

La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde

Había salido a pasear en la mañana de este viernes

Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»

Las piezas grandes alcanzan hasta los 24 euros el kilo en algunos puestos. El resto de piezas mantienen sus precios. En las fruterías, preocupa la situación que se vive con la judía y también se va notando la escasa entrada de la fruta de verano

Bello encierro a caballo en Bañobárez

Los novillos de Eduardo Martín Cillero completaron juntos todo el recorrido

Pelarrodríguez disfruta de una gran paellada festiva

Se repartieron más de 400 raciones de este delicioso plato entre todos los vecinos

El veto al consumo de alcohol en la calle en Fiestas: de la Plaza Mayor a Varillas

La Policía Local abre actas a dos locales por dejar sacar copas y litros a la vía pública, aunque el consumo de bebida en la calle se generalizó en las vías de ocio nocturno tras el concierto de Ultraligera y Siloe

Retenciones en San Pablo por el traslado de un paso de Semana Santa

La Policía Local ha cortado el paso en la vía para que puedan desplazarse provocando el parón de los vehículos, entre ellos, dos buses

La Valmuza Golf reparte billetes para los Nacionales sub 16, infantil y alevín

Además, el torneo sirvió como puntuable para confeccionar el equipo de Castilla y León infantil

Publicidad

Top 50
  1. 1 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  2. 2 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  3. 3 Quedará en una anécdota
  4. 4 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  5. 5 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  6. 6 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  7. 7 La poca demanda de patatas hace que queden aún un 80% en la tierra
  8. 8 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida
  9. 9 «El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible»
  10. 10 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este sábado 13 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre