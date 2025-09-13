Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:59
La segunda de abono, en directo desde la plaza de toros de La Glorieta
Los diestros Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín, que fue el triunfador de la Feria del año pasado, anunciados con seis toros de la ganadería de Vellosino, en primera corrida de toros de la Feria
Charangas y cabezudos animan el ambiente en La Alamedilla
Varias personas han disfrutado en el parque al son de la música
Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS
El defensa central mallorquín estuvo cinco temporadas en el Helmántico, dos de ellas en Primera División
La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el jueves se puedan alcanzar temperaturas máximas de 35 grados
La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
Había salido a pasear en la mañana de este viernes
Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
Las piezas grandes alcanzan hasta los 24 euros el kilo en algunos puestos. El resto de piezas mantienen sus precios. En las fruterías, preocupa la situación que se vive con la judía y también se va notando la escasa entrada de la fruta de verano
Bello encierro a caballo en Bañobárez
Los novillos de Eduardo Martín Cillero completaron juntos todo el recorrido
Pelarrodríguez disfruta de una gran paellada festiva
Se repartieron más de 400 raciones de este delicioso plato entre todos los vecinos
El veto al consumo de alcohol en la calle en Fiestas: de la Plaza Mayor a Varillas
La Policía Local abre actas a dos locales por dejar sacar copas y litros a la vía pública, aunque el consumo de bebida en la calle se generalizó en las vías de ocio nocturno tras el concierto de Ultraligera y Siloe
Retenciones en San Pablo por el traslado de un paso de Semana Santa
La Policía Local ha cortado el paso en la vía para que puedan desplazarse provocando el parón de los vehículos, entre ellos, dos buses
La Valmuza Golf reparte billetes para los Nacionales sub 16, infantil y alevín
Además, el torneo sirvió como puntuable para confeccionar el equipo de Castilla y León infantil
