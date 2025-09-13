La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el jueves se puedan alcanzar temperaturas máximas de 35 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un repunte de las temperaturas en Salamanca a partir del domingo, cuando los termómetros volverán a situarse en torno a los 30 grados. Tras un sábado con máximas en torno a 27-28 grados y cielos con algunas nubes altas, el domingo se espera un ambiente mucho más soleado y caluroso. Las mínimas seguirán siendo frescas, entre 11 y 13 grados, lo que dejará noches agradables pese al calor diurno.

Los modelos apuntan a que esta subida podría prolongarse durante la próxima semana, con máximas cada vez más próximas a los 30 grados e incluso por encima si persiste el anticiclón. La estabilidad atmosférica será la tónica dominante, con cielos poco nubosos y vientos flojos del oeste.

Este repunte térmico podría ser un anticipo del llamado veranillo de San Miguel, un fenómeno meteorológico habitual en la península Ibérica. Se trata de un periodo de calor anómalo que suele producirse en torno al 29 de septiembre, coincidiendo con la festividad de San Miguel.

No es un episodio fijo todos los años, pero sí recurrente: tras los primeros descensos térmicos de septiembre, una dorsal anticiclónica devuelve temporalmente el calor, recordando al verano ya concluido. En Salamanca y en otras zonas de Castilla y León, este fenómeno se traduce en días soleados y cálidos, con máximas cercanas a los 30 grados, mientras que las noches mantienen temperaturas más bajas propias del otoño.

No es exclusivo de España. En otros países europeos se habla de pequeños «veranillos» en otoño: en Francia lo llaman été de la Saint-Michel, en Italia estate di San Michele, y en el mundo anglosajón el «Indian Summer» aparece más avanzado el otoño, pero la cultura popular siempre lo identifica como un 'regalo del tiempo' antes del frío autentico.

La previsión de la AEMET encaja con este patrón: días estables, cielos despejados y máximas que contrastan con la sensación otoñal que venía marcando el inicio de septiembre. Así, todo apunta a que el «veranillo» podría dejarse sentir este año con fuerza en la Meseta.

La previsión de la AEMETse fija para los próximos siete días, pero es que de cara al jueves 18 de septiembre, la máxima prevista será de 35 grados, más propia de los días de ola de calor en pleno mes de agosto que de la última quincena de septiembre.