Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS El defensa central mallorquín estuvo cinco temporadas en el Helmántico, dos de ellas en Primera División

La Gaceta Salamanca Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:41 | Actualizado 20:11h.

Los aficionados más veteranos de la Unión Deportiva Salamanca estarán de luto al conocer la noticia del fallecimiento de Juan Bezares a los 70 años de edad. Fue jugador del equipo charro durante cinco temporadas, dos de ellas en Primera División.

Defensa central nacido en Palma de Mallorca en 1955, llegó a la UDS procedente del Calvo Sotelo. En su primera campaña (1981/82) en el Helmántico fue uno de los fijos en el equipo que logró el ascenso a Primera División, disputando un total de 32 encuentros.

Tras dos temporadas en la máxima categoría, también con una presencia importante en las alineaciones, todavía estuvo otras dos: la 84/85 en Segunda y la 85/86 en Segunda B, llegando a disputar más de 170 partidos entre todas las competiciones con el equipo charro.

Tras su retirada con 31 años trabajó en el Ayuntamiento de Calviá, según recuerda el Diario de Mallorca.