El veto al consumo de alcohol en la calle en Fiestas: de la Plaza Mayor a Varillas La Policía Local abre actas a dos locales por dejar sacar copas y litros a la vía pública, aunque el consumo de bebida en la calle se generalizó en las vías de ocio nocturno tras el concierto de Ultraligera y Siloe

«No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en vías, espacios y zonas públicas, con carácter general». El artículo 14 de la Ordenanza Municipal para la prevención del alcohol y el tabaquismo del Ayuntamiento de Salamanca refleja una normativa que no tiene exención durante la celebración de las Ferias y Fiestas patronales con la única excepción de las casetas de la Feria de Día en su entorno.

Durante la madrugada de este viernes se han visto las dos caras de esta realidad. Una decena de agentes de la Policía Local intervino en la calle Cerrada del Corrillo, a escasos metros de la Plaza Mayor, para proceder a desalojar el callejón, donde se encontraba gente bebiendo en el exterior aprovechando el intermedio entre Ultraligera y Siloe. Los agentes pidieron a la gente que entrara en el interior del local, y, de forma paradójica, cuando la mayoría estaba dentro del bar procedieron al desalojo y el cierre. Fuentes municipales confirmaron que se procedió a abrir un acta por consumo de alcohol en la vía pública.

Los agentes también intervinieron en la plaza de Poeta Iglesias justo antes de la celebración de los conciertos por el mismo motivo en uno de los establecimientos en los que se estaba consumiendo alcohol en la vía pública fuera de las terrazas donde sí está permitido. La Policía Local también abrió un acta.

Fuentes municipales señalan que el perímetro de la Plaza Mayor exige un esfuerzo de seguridad superior debido a la gran concentración de personas que se acumulan durante los conciertos. En el interior del ágora durante la celebración de los espectáculos musicales se vigilaron los cuatro accesos y se controló de forma estricta que no se accediera con alcohol en el interior: ya fuese en plástico o en vidrio se obligaba a tirarlo en unos contenedores.

Lo cierto es que tras la finalización de los conciertos, el ambiente festivo se trasladó mayoritariamente a las calles Varillas y Consuelo donde, tal y como se puede observar en las imágenes que se adjuntan, se consumió de forma masiva en la vía pública tanto con bebidas en recipientes de plástico adquiridas en el interior de los bares.

Las escenas multitudinarias de jóvenes cubriendo el ancho total de la calle Varillas se han repetido sobre todo durante los fines de semana, pero de manera especial este primer jueves, considerado como el primero en el que se encuentran en Salamanca el conjunto de los estudiantes universitarios.

La Ordenanza refleja que el consumo de bebidas alcohólicas solo puede realizarse en el interior de bares y terrazas o veladores permitidos. En caso de incumplirse, las personas denunciadas pueden enfrentarse a multas de hasta 700 euros, aunque la más habitual suele ser de 150 euros. También los bares que lo permiten, como se comprobó en la noche del jueves, pueden enfrentarse a sanciones.